نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتبيض البشرة 7 درجات وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا وماء الورد، النشا من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها لتبييض البشرة بشكل سريع، لكن هذا لا يتم إلى بخلطه مع بعض المواد الطبيعية الأخرى بالإضافة إلا أنه يجب أن يتم تكرار استخدامه لمدة لا تقل ع شهرين أو ثلاثة حتى يتم الحصول على نتيجة مرضية.

كذلك يحتوي النشا على مجموعة من الفيتامينات منها فيتامين b 1 و b2، و اللذان لهما دور كبير في ترطيب البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة فيها، كما يحتوي النشا على نسبة كبيرة من البروتين، والذي يزيد من إنتاج الكولاجين في البشرة.

طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتبيض البشرة

نحتاج إلى ربع كوب من النشا وربع كوب من ماء الورد وبياض حبة من البيض، نقوم بخلطهم سوياً ثم نوزع الخليط على الوجه ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه، نكرر هذا الماسك أربع مرات في الأسبوع.

ماسك النشا والأرز لتبيض البشرة

نحتاج إلى ربع كوب من النشا وربع كوب من دقيق الأرز وثلث كوب من الحليب وملعقة كبيرة من العسل، يتم خلطهم سويا حتى نحصل على خليط كريمي ثم نوزع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ثلث ساعة، وبعد ذلك نقوم بغسله بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه، ثم نقوم بتكرار هذا الخليط مرتين في الأسبوع.

كريم القهوة والنشا للتخلص من التجاعيد

نحتاج الى ملعقة كبيرة من النشا وملعقة صغيرة من القهوة وملعقة صغيرة من الشوفان المطحون وربع كوب من زيت جوز الهند، نقوم بخلطهم سويا ثم نوزع الخليط على الوجه ونتركه لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك نقوم بفرك الوجه بحركات دائرية ونغسله بالماء الفاتر ثم نجففه ونرطبه، نكرر هذا الخليط مرتين في الأسبوع.

كريم البرتقال والنشا لشد البشرة

نحتاج الى ربع كوب من النشا وربع كوب من عصير البرتقال وملعقة كبيرة من العسل، نقوم بخلطهم سوياً ثم نوزع الخليط على الوجه أكثر من مرة، نترك الخليط حتى يجف تماماً ثم نفرك البشرة بالماء الفاتر ونزيل الخليط تماماً،نجفف البشرة ونرطبها جيداً ونكرر هذا الخليط ثلاث مرات في الأسبوع.

ماسك النشا والعسل لتبيض البشرة

نحتاج إلى ملعقة كبيرة من النشا والعسل، يتم خلطهم سويا ثم نضيف القليل من ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على خليط كريمي، نوزع الخليط على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد ثم نجففه، نكرر هذا الماسك ثلاث مرات في الأسبوع.