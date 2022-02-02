طريقة عمل الكاسترد بمكونات سهلة وسريعة وبطعم لذيذ

الكاسترد، يعد من احلى والذ الحلويات التى يعشقها الأطفال ويفضلونها كثيراً لسهولة تناولها وتعتبر وجبة غذائية لذيذة، ويستخدم الكاسترد في أطباق الحلويات المختلفة كحشوة الاكلير، حيث يشتهر الكاسترد بمذاقه الرائع المميز، تحرص كل ام على تحضير كل ما هو جديد ولذيذ، سنقوم الآن بتحضير الكاسترد في المنزل بطريقة سهلة وسريعة وبأقل التكاليف.

طريقة تحضير الكاسترد السادة

المكونات:-

٢كوب من الحليب السائل.

٢ بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من السكر.

فانيليا.

فانيليا. ملعقتين من النشا.

طريقة التحضير:-

في قدر مناسب نقوم بوضع الحليب السائل ثم يضاف السكر والنشا ونقلب جيدا حتى ذوبان النشا والسكر.

يوضع القدر على النار متوسطة ويقلب جيدا حتى لا تتكتل النشا.

نستمر حتى تظهر فقاعات صغيرة ثم نقوم برفعه من على النار ويترك جانبا حتى يهدأ.

في وعاء آخر نقوم بخفق البيض برفق نقوم بوضع كوب من الخليط الساخن المعد مسبقا ثم نخفق سريعا حتى لا تتكتل المكونات ثم نقوم بإضافة باقي كمية الحائط الساخن إلى البيض ونستمر في التقليب حتى نتخلص من اى تكتلات.

نقوم بإضافة الفانيليا ونخفق الكاسترد جيدا ونتركه ليبرد ٥ دقائق.

نقوم بصب الكاسترد في أطباق التقديم ويفضل تغطيتها بالنايلون أو الاسترتش للحفاظ على الوجه من الجفاف والتشقق على السطح الخارجي له.

ندخله الثلاجة لمدة لا تقل عن ٣ ساعات ويقدم بارداً ويمكن وضعه فى بولة كبيرة ويستخدم كتزيين لبعض الحلويات عن طريق استخدام كيس الحلواني.

طريقة تحضير الكاسترد بالبسكويت:-

المكونات:-