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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكاسترد بمكونات سهلة وسريعة وبطعم لذيذ - ثقفني
الكاسترد، يعد من احلى والذ الحلويات التى يعشقها الأطفال ويفضلونها كثيراً لسهولة تناولها وتعتبر وجبة غذائية لذيذة، ويستخدم الكاسترد في أطباق الحلويات المختلفة كحشوة الاكلير، حيث يشتهر الكاسترد بمذاقه الرائع المميز، تحرص كل ام على تحضير كل ما هو جديد ولذيذ، سنقوم الآن بتحضير الكاسترد في المنزل بطريقة سهلة وسريعة وبأقل التكاليف.
طريقة تحضير الكاسترد السادة
المكونات:-
- ٢كوب من الحليب السائل.
- ٢ بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- ربع كوب من السكر.
فانيليا.
- ملعقتين من النشا.
طريقة التحضير:-
- في قدر مناسب نقوم بوضع الحليب السائل ثم يضاف السكر والنشا ونقلب جيدا حتى ذوبان النشا والسكر.
- يوضع القدر على النار متوسطة ويقلب جيدا حتى لا تتكتل النشا.
- نستمر حتى تظهر فقاعات صغيرة ثم نقوم برفعه من على النار ويترك جانبا حتى يهدأ.
- في وعاء آخر نقوم بخفق البيض برفق نقوم بوضع كوب من الخليط الساخن المعد مسبقا ثم نخفق سريعا حتى لا تتكتل المكونات ثم نقوم بإضافة باقي كمية الحائط الساخن إلى البيض ونستمر في التقليب حتى نتخلص من اى تكتلات.
- نقوم بإضافة الفانيليا ونخفق الكاسترد جيدا ونتركه ليبرد ٥ دقائق.
- نقوم بصب الكاسترد في أطباق التقديم ويفضل تغطيتها بالنايلون أو الاسترتش للحفاظ على الوجه من الجفاف والتشقق على السطح الخارجي له.
- ندخله الثلاجة لمدة لا تقل عن ٣ ساعات ويقدم بارداً ويمكن وضعه فى بولة كبيرة ويستخدم كتزيين لبعض الحلويات عن طريق استخدام كيس الحلواني.
طريقة تحضير الكاسترد بالبسكويت:-
المكونات:-
- ٢ كوب ونصف من الحليب السائل.
- ربع كوب من السكر.
- ثلاثة معالق من بودرة الكاسترد الجاهزة.
- فانيليا.
ربع كوب من الزبدة.
- كمية من البسكويت السادة.
طريقة التحضير:-
- في بولة نقوم بطحن البسكويت السادة حتى يصبح ناعما.
- في وعاء نقوم بتذويب الزبدة على نار متوسطة ونقوم بوضع البسكويت المطحون عليه ويقلب جيدا مع الزبدة لمدة ٥ دقائق حتى تختلط الزبدة بالسكويت.
- نقوم بتحضير صينية خبز قابلة للفتح وبوضع بداخلها البسكويت المخاوط بالزبدة ونضغط عليه حتى تتكون طبقة متوسطة السماكة من البسكويت وتترك فى الثلاجة لمدة ساعة.
- في وعاء على النار نقوم بإضافة الحليب ومسحوق الكاسترد والسكر والفانيليا ونقلب جيدا حتى يتكون خليط متماسك ناعم
- ويترك جانبا حتى يبرد ثم نخرج الصينية من الثلاجة ونضيف الكاسترد الجاهز عليه ويوضع في الثلاجة مرة أخرى حتى تتماسك كل الطبقات.
- تزيين قبل التقديم بالكريمة الشانتيه وعليها ش\
- رائح من كرز الحلويات ويقطع على شكل مثلثات ويقدم بأطباق التقديم.
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