دلكة الخميرة للعرايس لتبييض وتقشير الجسم كله وإزالة البقع الداكنة من أول أستخدام

غالبا نجد أن معظم الفتيات وبالتحديد العرائس يرغبون فى الحصول على بشرة جسم تكون بيضاء فكل فتاة قبل زفافها تهتم بالبشرة والجسم والشعر ولكن في هذا المقال يمكننا التحدث عن الإهتمام والعناية ببشرة الجسم وخاصة إذا كانت سمراء أو داكنة، فقد تلجأ إلى إستخدام أنواع معينة من كريمات تفتيح البشرة وأن هذه الكريمات يوجد منها العديد من الأنواع المختلفة ويباع بأسعار متفاوتة، حيث يتوافر في جميع الأسواق فتبدأ الفتاة في إستخدامه وبعد مرور عدة أيام سوف تلاحظي النتيجة والفرق وتحصلي على بشرة جسم بيضاء كما كنتي ترغبين.

ولكن عندما نتوقف عن إستعمال هذا الكريم قد تظهر آثار سلبية غير مرغوب فيها نتيجة إحتوائه على كمية كبيرة من المواد الكيميائية التي من الممكن أن تضر الجلد، وتتسبب في وجود إلتهابات به تؤثر على نفسية الفتاة بالسلب لذلك ينصح بتجنب عدم إستخدام أي نوع من أنواع الكريمات حتى ولو كان بأعلى الأسعار، لذلك تبحث أغلبية العرائس عن أفضل الإستخدامات لتبييض الجسم بأكمله ويتضح لها من نتيجة هذا البحث أن إستخدام الخلطات الطبيعية.

حيث أنه هو الحل الوحيد لتفتيح الجسم والمناطق الحساسة داكنة اللون والتي يصعب تفتيحها ومن ضمن هذه الخلطات هي خلطة الخميرة، فهي من أكثر المكونات الطبيعية التي يكون لها دور كبير جدا في تبييض بشرة الجسم وإزالة كل السواد الذي يوجد به ويمكن أن نستخدم الخميرة الفورية أو الخميرة البيرة.

مكونات خلطة الخميرة لتبييض جسم العرائس

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة الخميرة لتبييض جسم العرائس