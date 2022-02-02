سر عجينة الطعمية الجاهزة اعملي الطعمية بمقادير سهلة وسريعة وبطعم مقرمش ولذيذ

تعتبر الطعمية من الوجبات الشعبية والرئيسية والتي تتميز بطعم جميل ولذيذ ولها نكهة ورائحة جذابة جدا قد ولا يمكن لأي شخص أن يقاومها فهي تعد من الأكلات الأساسية، التي يتناولها جميع المصريين يوميا في وجبة الإفطار بجانب طبق من البطاطس المقلية وطبق من الفول المدمس والسلطة أو المخلل وغيرهم، ونجد عدد كبير من الناس يحبون تناول الطعمية في سندويتشات مع السلطة والكل يرغب في شرائها أو تناولها في المطاعم فهم يقومون بعملها بطريقة لذيذة جدا ولكن الأمهات ترفض هذا الشئ لأن الطعمية الجاهزة قد تحتوي علي كمية كبيرة جدا من الزيت أو لا تكون صحية فتضر صحة الإنسان.

لذلك تقوم معظم السيدات بتجهيز الطعمية في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة جدا حيث أنها تعتبر من المأكولات الإقتصادية والموفرة والتي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة لتحضيرها في البيت، فالمكون الأساسي لعملها هو الفول المدشوش والذي نقوم بعمل البصارة من خلاله فقد تنتشر وتشتهر الطعمية في العديد من الدول العربية ولكن يوجد لها إسم آخر غير الطعمية وهو الفلافل.

مكونات عجينة الطعمية

نصف كيلو من الفول المدشوش.

خمس فصوص من الثوم.

حبتان من البصل.

كمية مناسبة من البقدونس والشبت.

كمية مناسبة من الكزبرة الخضراء والكرات.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون وبيكربونات الصوديوم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

كوب واحد كبير من الماء.

كمية مناسبة من السمسم.

طريقة عمل عجينة الطعمية

نقوم بتجهيز نصف كيلو من الفول المدشوش ويتم غسله جيدا من الماء للتخلص من الأتربة التي توجد به ثم نضعه في طبق عميق ونضيف إليه كمية مناسبة من الماء الدافئ ونترك الفول بها لمدة ليلة كاملة حتى يتم نقعه جيدا.

وفي اليوم التالي نحضر الكبة ويفضل أن تكون كبيرة الحجم ونضع بها حبتان من البصل وقومي بتقطيعه على شكل مكعبات كبيرة الحجم ثم نضيف إليه خمس فصوص من الثوم وبعد ذلك نقوم بغسل البقدونس والكزبرة الخضراء والشبت والكرات.

ويتم تقطيعهم نضعهم أيضا في الكبة وقومي بتشغيلها بشرط أن يتم وضع الخضرة بطريقة تدريجية مع الإستمرار في الخلط ثم نقوم بإضافة كمية الفول المنقوع وكذلك بشكل تدريجي ومع الإستمرار في العجن نضع كوب واحد كبير من الماء.

وفي النهاية نضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون وبيكربونات الصوديوم وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكزبرة الجافة ونستمر في عجنهم حتى نحصل على قوام ناعم.

وعند قلي الطعمية نضع طاسة عميقة على النار ونضع بها كمية من الزيت وعند تسخينه يتم تشكيل عجينة الطعمية على شكل أقراص ونضيف إليها رشة من السمسم ونضعها في الزيت ونتركها حتى يكون لونها ذهبي غامق ونخرجها ويتم تقديمها مباشرة.

اسرار نجاح عجينة الطعمية

يجب أن نستخدم نصف الكمية فول مدشوش والأخر حمص من الأجل الحصول على طعمية هشة من الداخل ومقرمشة من الخارج وبدون امتصاص نقطة زيت واحدة.

احرصي على عدم الاكثار من الخضرة لكي تظل العجينة ذات لون فاتح كما يجب إضافة 2 ملعقة من الماء لتسهيل عملية الطحن.