معجزة ربانية كريم لبان الذكر يفتح البشرة ويقضي على التجاعيد نهائياً

كريم لبان الذكر ، يفتح وينعم البشرة ويقضي على التجاعيد وعلامات تقدم العمر في دقائق، ويعمل على توحيد لون البشرة وإعادة لونها الطبيعي إليها، ويجعلها جميلة ومنتعشة طول الوقت، وهو من أكثر الكريمات استخدام في البلاد العربية، وكثير من السيدات يقومون باستعماله بشكل يومي، وهو أفضل من الكريمات الأخرى التي تحتوي على مواد كيمائية ضارة تسبب تلف البشرة على مدى استخدامها، وطريقة صنعه بالمنزل لا تكلفنا وقت طويل، وتسطيع السيدات القيام بصنعه بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم لبان الذكر المعجزة الربانية لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات كريم لبان الذكر الرهيب

يحتوي الكريم على عدة مكونات بسيطة التي تجعل مظهر الوجه صافي وجميل سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون.

ملعقة صغيرة من النشا.

ربع كوب من الحليب السائل.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كريم لبان الذكر المعجزة الربانية لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع الحليب، ولبان الذكر ونقلبهم جيداً. ثم نقوم بإضافة النشا للخليط ونقلب حتى يصبح القوام كريمي. بعد ذلك نقوم بإضافة الزيوت الطبيعية للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج تماماً وتصبح مثل الكريم. نضع الكريم في علبة صغيرة ونقوم باستخدامه يومياً على البشرة قبل النوم مباشرة. ثم يترك لمدة 20 دقيقة حتى يجف ويتم غسله بالماء البارد.

طريقة عمل كريم لبان الذكر والفازلين لإزالة التجاعيد

سوف نتعرف على بعض الخطوات التي تساعدنا على صنع كريم بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-