نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لشتاء دافئ اكثر اصنعي مشروب الكاكاو الساخن بمكونات سهلة بطعم وقوام لذيذ مثل الكافيهات في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المشروبات الساخنة والتي يتناولها العديد من الأشخاص هو مشروب الكاكاو حيث أن كل صغار السن يحبون هذا المشروب وأيضا الكبار فهو يكون عليه إقبال كبير من قبل جميع الناس، عندما يذهبون إلى الكافيهات أو المطاعم فهو مميز بمذاق جميل جدا ولذيذ وكل الأطفال تعشقه بسبب إحتوائه على نسبة كبيرة جدا من الشوكولاته أو الكاكاو، فيعشقون تناوله في هذه الأماكن لأنهم يقدمونه بطعم جميل.

فإنهم يضيفون له بعض الإضافات مثل الشوكولاته المبشورة سواء كانت بني أو بيضاء فهي تعطيه مذاق أحلى بكثير، ويقدم بأعلى الأسعار لذلك تبحث كل إمرأة عن طريقة مشروب الكاكاو مثل طريقة الكافيهات وبأقل تكلفة فهذه الطريقة هي التي يتم تقديمها من خلال موقعنا هذا، فهي تكون طريقة بسيطة جدا وسهلة ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو جهد ولابد من تناول مشروب الكاكاو وهو ساخن لأنه يساعد علي تدفئة الجسم بشكل كبير.

وعادة يتناولونه الناس في وقت المساء عندما يكون الجو أكثر برودة ومن الممكن أن نضيف لهذا المشروب العديد من النكهات مثل الفانيليا أو الكريمة وغير ذلك الكثير، فكل نكهة لها مذاق مختلف وجميل وقد يوجد الكثير من المشروبات الساخنة غير هذا ومن ضمنها السحلب أو الهوت شوكليت أو النسكافية أو الكابتشينو وغير ذلك العديد.

مكونات مشروب الكاكاو

بسبب تغير المناخ عالميا و ازمة الاحتباس الحراري، جعل هذا الشتاء قارص البرودة، مما فتح المجال للرغبة في المشروبات الساخنة بشراهة، ومن افضل المشروبات التي يمكن شربها هو مشروب الكاكاو الساخن، حيث أن الكاكاو واحد من أكثر المشروبات التي يفضلها الاشخاص، كما أنه يبعث بالدفء بسرعة في الجسم. طريقة تحضير مشروب الكاكاو

كوبان كبيران من الحليب السائل.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الكاكاو الخام.

ست ملاعق صغيرة الحجم من السكر الأبيض.

كمية مناسبة من الشوكولاته المبشورة.

طريقة عمل مشروب الكاكاو

نقوم بتجهيز وعاء عميق ونضع به كوبان كبيران من الحليب السائل أو من الممكن أن نضع حليب بودر ونضيف إليه كوبان كبيران من الماء.

وبعد ذلك يتم إضافة أربع ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الكاكاو الخام ونضع ست ملاعق كبيرة الحجم من السكر الأبيض أو ممكن أن نضيف أقل أو أكثر من هذه الكمية فهو على حسب الرغبة.

ثم قومي بوضع كمية مناسبة من الشوكولاته المبشورة ويتم تقليب كل هذه المكونات التي تم ذكرها مع بعض بإستخدام ملعقة حتى نتأكد من ذوبان السكر مع الكاكاو الخام.

ونقوم بوضع هذا الوعاء على النار بشرط أن تكون النار متوسطة ونتركهم على النار حتى يتم غليان هذا المشروب قليلا ثم نحصر أكواب مناسبة للتقديم أو فنجان وقبل غليانهم يتم رفع الوعاء من على النار ونقوم بسكبه في هذه الأكواب ويتم تقديمه بهذا الشكل.

فوائد مشروب الكاكاو

يحتوي مشروب الكاكاو على مادة البوليفينول وبالتالي يحافظ على صحة القلب ويقوي عضلة القلب ويحمي من الإصابة بالأمراض السرطانية ويحافظ أيضا على صحة البدنية للجسم.

يقوم بتحسين الحالية المزاجية ويقلل من التوتر والقلق لاحتوائه على مواد مضادة للاكتئاب ويساعد أيضا على تنظيم ضغط الدم ويزيد نسبة الكوليسترول الجيد بالدم