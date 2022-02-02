كوب واحد على الريق خسرت 20 كيلو من وزنها تخسيس البطن التخلص من الكرش في ٣ أيام فقط

لقد أصبحت زيادة الوزن من الأمور التي يعاني منها الكثير من السيدات والرجال لذلك قام. البعض منهم بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تقليل الوزن والمساهمة في التخلص من الدهون لذلك قمنا باختيار لكم اكثر الوصفات فعالية والتي تساعد على الحصول على بطن مسطح في عدة أيام وسوف نتعرف على هذه الوصفة من خلال هذا المقال.

التخلص من الكرش

كما أنه حتى نستطيع أن نفقد الوزن الزائد الذي يوجد في البطن والأرداف يجب علينا أن نقوم بتناول هذا المشروب السحري وهو منقوع الباذنجان الذي يكون له تأثير السحر في إذابة الدهون وتفتيتها وذلك لما يحتوي منقوع الباذنجان على كثير من العناصر التي تساعد على تفتيت الدهون وسوف نقوم بتوضيح الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

حبة باذنجان متوسطة الحجم.

وحوالي نصف ليمونة.

كما أنه لا بد من إضافة ملعقة كمون مطحون.

٣كوب ماء.

طريقة تحضير وصفة التخسيس الفعالة