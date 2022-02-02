نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوب واحد على الريق خسرت 20 كيلو من وزنها تخسيس البطن التخلص من الكرش في ٣ أيام فقط في المقال التالي
لقد أصبحت زيادة الوزن من الأمور التي يعاني منها الكثير من السيدات والرجال لذلك قام. البعض منهم بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تقليل الوزن والمساهمة في التخلص من الدهون لذلك قمنا باختيار لكم اكثر الوصفات فعالية والتي تساعد على الحصول على بطن مسطح في عدة أيام وسوف نتعرف على هذه الوصفة من خلال هذا المقال.
التخلص من الكرش
كما أنه حتى نستطيع أن نفقد الوزن الزائد الذي يوجد في البطن والأرداف يجب علينا أن نقوم بتناول هذا المشروب السحري وهو منقوع الباذنجان الذي يكون له تأثير السحر في إذابة الدهون وتفتيتها وذلك لما يحتوي منقوع الباذنجان على كثير من العناصر التي تساعد على تفتيت الدهون وسوف نقوم بتوضيح الوصفة من خلال النقاط التالية.
المكونات:
- حبة باذنجان متوسطة الحجم.
- وحوالي نصف ليمونة.
- كما أنه لا بد من إضافة ملعقة كمون مطحون.
- ٣كوب ماء.
طريقة تحضير وصفة التخسيس الفعالة
- نحتاج أن نغسل حبة الباذنجان جيدا بالماء والخل.
- وتحتاج فيما بعد أن نحضر الباذنجان ونقوم بتقطيعها ونضعها في إبريق.
- نعصر الليمون عليه في الأبريق.
- نضع الكمون عليه نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس.
- ولا بد أن نضع الخليط في الثلاجة لمدة ١٢ ساعة.
- كما أنه نقوم بعد ذلك بالتناول منه كوب قبل كل وجبة بساعة حيث نقوم قبل وجبة الإفطار في الصباح بوضع كوب من منقوع الباذنجان ونعصر عليه نصف ليمونة.
- وفيما بعد نقوم بتناوله قبل الإفطار بساعة وهكذا قبل الغداء والعشاء لمدة أسبوع كامل سوف نحصل على بطن مسطح بدون ترهلات ولا دهون.
- كما أنه علينا أن نقوم بتقليل من السكريات والنشويات وتناول الماء بكثرة وذلك حتى نحصل على الوزن المثالي مع الوقت .
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