نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفتيح البشرة في ثلاث دقائق فقط…تعرفي على تحضير الكريم السحري الأخضر للتبييض الفوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كريم البقدونس مع النشا، أحد أهم الكريمات التي يتم استخدامها في عملية تفتيح البشرة الفوري، ويجعلها أكثر جاذبية وإشراقة، فالعديد من الفتيات والسيدات يبحثن بشكل دائم ومستمر، عن كريمات مصنوعة من مواد طبيعية من أجل تبييض البشرة، وجعلها أكثر بياضاً مثل الثلج، حيث ينصح الأطباء بالابتعاد عن استخدام أي مواد كيميائية، لأنها قد تتسبب في تدمير خلايا البشرة، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم، بخطوات سهلة ومبسطة تحضير هذا الكريم في المنزل، حيث يتميز بأن مكوناته غير مكلفة، ومتواجدة في كل بيت، سواء كان البقدونس أو النشا، وفوائده المتعددة رائعة حيث يعمل على التخلص من التجاعيد وبقع التصبغ الجلدية، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم من خلال موقعنا، طريقة تحضير كريم البقدونس.

كريم البقدونس والنشا من أجل تفتيح البشرة

سوف نقدم لكم خطوات تحضير، كريم البقدونس والنشا، والذي يتم استخدامه في عملية تفتيح البشرة، حيث يدعو الطب الحديث لاستخدام المواد الطبيعية، والابتعاد عن المستحضرات الكيميائية، وذلك لأنها تحتوي على مواد تتسبب في الإضرار بالبشرة، على المدى البعيد، والخطوات هي:-

أولاً:- المكونات

ثلاث ملاعق من النشا.

كوب من البقدونس المطحون.

ملعقة من زيت الورد.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ثانياً:- طريقة التحضير

نخلط كلاً من البقدونس والنشا في وعاء، ثم نضعه على النار، ونقلب جيداً، حتى يصبح مزيج كثيف، واتركيه ربع ساعة على النار، ثم أغلقيها واتركي الخليط حتى يبرد، ثم اضيفي إليه الزيت، وقلبي جيداً وبشكل سريع، حتى يصبح القوام كريمي، وأضيفيه إلى علبه وضعيه في الثلاجة، واستخدميه بشكل يومي.

طريقة استخدام الكريم

من أجل استخدام كريم البقدونس في تفتيح البشرة أو علاج المشاكل الموجودة بالجلد، يرجى إتباع الخطوات التالية:-