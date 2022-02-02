أخبار مفرحة لن تصاب بالنقرس والتهاب المفاصل بعد اليوم علاج النقرس النهائي خلال أيام وبطرق مضمونة

هل تعتقد أنه يمكنك محاربة النقرس باتباع نظام غذائي معقول ومعتدل في المقالة أدناه استخدم العلاجات العشبية للنقرس، النقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل ينتج عن تراكم بلورات حمض البوليك في الجسم حول المفاصل مما يؤدي إلى حدوث التهاب، يمكن اعتبار النقرس مؤشراً مهماً على زيادة حمض البوليك في الدم ويتطلب علاجاً عاجلاً إذ إن إهماله يمكن أن يؤدي إلى تطور المرض وتطور التهاب المفاصل المزمن، في هذه المقالة دعنا نتعرف على علاج النقرس بالأعشاب.

علاج النقرس بالأعشاب

سنتناول الآن أهم الأعشاب والطرق الطبيعية التي من شأنها أن تؤثر على مستوى حمض اليوريك في الدم:

الزنجبيل: له تأثيرات مضادة للالتهابات وتسكين الآلام وتخفيف التورم ويمكنه أيضًا تحفيز الجسم على التعرق مما يساعد على إفراز حمض البوليك عن طريق العرق، لعلاج النقرس بالزنجبيل يكفي طهيه وشربه طوال الوقت ومن الأفضل طهيه نيئاً وشرب نصف كوب في الصباح ونصف كوب في المساء.

الكركم: ويحتوي أيضًا على الكثير من الأدوية المضادة للالتهابات وهو أحد الأعشاب لعلاج النقرس بالإضافة إلى ذلك يمنع الكركم نشاط إنزيم معين في الجسم ينتج حمض البوليك يسمى زانثين أوكسيديز، من الوصفات اللذيذة للمساعدة في تناول الكركم خلطه بالحليب الدافئ وشربه على الطريقة الهندية كشاي بالحليب.

نبات القراص: هل فكرت يومًا أن هذا النبات المزعج الذي يسبب حكة شديدة يمكن أن يحل مشكلة النقرس لديك أيضًا؟ يتمتع نبات القراص بقدرات خارقة للطبيعة المضادة للعدوى ويمكنك ببساطة غليها للشرب أو إذا كنت تخشى لمسها فيمكنك شرب كبسولات مكملات غذائية مشتقة منها.

زيت الخروع: يمكن أن يطبق موضعيًا عن طريق تدليك منطقة النقرس لأن الزيت يزيل حمض البوليك الذي يتراكم حول المفاصل وبالتالي يقلل الضغط على المفاصل.

نصائح تساعد في علاج النقرس

بعد التعرف على علاج النقرس بالأعشاب إليك نصائح وطرق طبيعية أخرى تساعد في التقليل من الآم النقرس:

اشرب مشروبات صحية.

ابتعد عن الأطعمة الغنية بالبروتين.

تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم.

تناول الكرز الأسود.

العب الرياضة وخفف وزنك.