طريقة عمل السليق الطائفي عبر موقعنا، يُعتبر السليق الطائفي أحد أنواع الوجبات المشهورة في الخليج العربي وخاصة في المملكة العربية السعودية، وتتكون من الدجاج وغيره من المكونات الأخرى المُتاحة في أي منزل، فهي تتسم بالمذاق الجيد واللذيذ، لذا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل التي تخص الموضوع.

طريقة عمل السليق الطائفي

يُعتبر طبق السليق من أفضل الأطباق الخليجية التي يفضل تناولها الكثيرين نظرًا لاحتوائها على العديد من البروتينات والدهون، فهي تُقدم كوجبة رئيسية في بعض المناسبات مثل شهر رمضان الكريم، لذا يُمكنك اتباع الآتي:

قطع من الدجاج.

ملعقة من الملح.

حبات من الهيل.

كمية مناسبة من الخل.

كوب من الأرز.

عود من القرفة وورقة من الغار.

ملعقة مستكة.

ثلاث ملاعق من السمن.

كوبان ونصف من الحليب.

ملعقة صغيرة من الصلصة.

حبتان من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

طريقة التحضير

يتم غسل الأرز بالماء الفاتر ثم نضعه في كمية ماء دافئ.

يترك الأرز في الماء لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يطرأ.

يتم تقطيع الدجاج وغسلها بشكل جيد بواسطة الخل وعصير الليمون.

يترك الدجاج ثم نغسل الدجاج بالماء.

نرفع قدر على النار ونضيف إليه الماء ويترك حتى يغلي.

نضع قطع الدجاج ويترك حتى ينضج ثم نضي البهارات التي تم ذكرها.

بعد ذلك نرفع الدجاج من الماء المغلي ثم نضيف إليه باقي البهارات.

نضع الأرز المنقوع في وعاء ونضيف إليه الملح ويترك لمدة قليلة.

يترك حتى يتم طهيه جيدًا ثم نرفعه جانبًا.

نرفع مقلاة ونضيف إليها السمن ويترك حتى يذوب ثم نضع قطع الدجاج.

يترك الدجاج حتى يتحمر ثم نضع الدجاج على الأرز.

نضع الأرز في وعاء للتقديم مع الدجاج.

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