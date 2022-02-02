طريقة عمل الكبدة السعودية عبر موقعنا، ترغب الكثير من السيدات في التعرف على الطرق السريعة والمثلى لعمل الكبدة رغبةً في تناولها بدلاً من شرائها من المطاعم لضمان جودتها فهي تتكون من مجموعة من المكونات المُتاحة في أي منزل، لذا سوف نتطرق لعدة طرق لتحضير الكبدة خلال المقال التالي.

طريقة عمل الكبدة السعودية

ترغب الكثير من السيدات في الحصول على طريقة لعمل الكبدة في المنزل دون الحاجة لشرائها من المطاعم، وأيضًا لضمان المكونات التي يتم إعداد الكبدة والتي تتسم بالمذاق المختلف بها لذا اتبع ما يلي:

نصف كيلو من الكبدة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح على حسب الرغبة.

حبتان من البصل المفروم.

ثلاث ملاعق من السمن.

حبات من الفلفل الأخضر الحار.

ملعقة صغيرة كزبرة مفرومة.

ملعقة كبيرة ثوم.

حبة من الفلفل الأخضر الملون.

طريقة التحضير

يتم وضع مقلاة على نار متوسطة درجة الحرارة.

نضع السمن ونتركها كي تذوب ثم نضع البصل المفروم.

نقلب البصل حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي.

نضيف بعد ذلك الثوم المفروم ونستمر في الخلط.

بعد ذلك نضع الكبدة ونقلب حتى تتجانس المكونات.

نضيف الملح، والفلفل الأسود وباقي المكونات.

نستمر في التقليب حتى ينضج تمامًا.

يتم تقديم الكبدة في طبق للتقديم مع سلطة.

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الكبدة تعتبر من أبرز المأكولات التي يفضلها الصغار والكبار أيضًا فهي تتميز بالمذاق الشهي والمختلف، لذا يُمكنك اتباع مجموعة من الخطوات التي تُمكنكم من عمله عن طريق الآتي:

كيلو من الكبدة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

كمية قليلة من الصويا صوص.

حبة كبيرة من البصل المفروم.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق من الثوم.

ملعقة من السماق.

خطوات التحضير