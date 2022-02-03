طريقة عمل عجينة البيتزا الايطالية بعجينة قطنية خفيفة وطعم شهي مثل المطاعم

البيتزا من الأكلات الإيطالية وهي انتشرت في الآونة الأخيرة بجميع دول العالم ويتم عملها بطرق وأشكال وحشوات مختلفة ويحبها الجميع بسبب طعمها الشهي، وتعد من الوجبات السريعة ويمكنك عملها في البيت بكل سهولة وتكون مثل الجاهزة وأحلى ونحن اليوم نقدم لكم انجح طريقة لعمل عجينة البيتزا الأصلية بكل مكوناتها فتابعونا.

محمد يوسف

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