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عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة البيتزا الايطالية بعجينة قطنية خفيفة وطعم شهي مثل المطاعم - ثقفني
البيتزا من الأكلات الإيطالية وهي انتشرت في الآونة الأخيرة بجميع دول العالم ويتم عملها بطرق وأشكال وحشوات مختلفة ويحبها الجميع بسبب طعمها الشهي، وتعد من الوجبات السريعة ويمكنك عملها في البيت بكل سهولة وتكون مثل الجاهزة وأحلى ونحن اليوم نقدم لكم انجح طريقة لعمل عجينة البيتزا الأصلية بكل مكوناتها فتابعونا.
طريقة عمل عجينة البيتزا الايطالية
المكونات:
- 4 كوب دقيق.
- نصف كوب زيت زيتون.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة كبيرة سكر.
- كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- 3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.
مكونات الحشوة:
- ربع كوب مشروم مقطع.
- شرائح فلفل حلو ألوان.
- ملعقة من الزعتر.
- كوب جبنة مبشورة.
- 4 ملاعق كبيرة صلصة بيتزا.
- ربع كوب زيتون مقطع.
طريقة التحضير:
- نذوب الخميرة مع السكر في ربع كوب من الماء الدافئ وتوضع جانبا في وعاء كبير نضع الدقيق مع رشة الملح والحليب البودرة.
- ثم يضاف الحليب مع الزيت ونقلب بعد ذلك يوضع خليط الخميرة ونعجن جيدا حتى لا تلتصق العجينة باليد وتصبح ناعمة وطرية.
- نغطي العجينة ونتركها جانبا حتى تختمر ويتضاعف حجمها ثم نفرد العجينة في صينية ذات حواف قصيرة ويجب أن تكون مدهونة بالزيت.
- نفرد على العجينة صلصة البيتزا ثم نوزع الحشوة بداخلها بداية من المشروم مع الزيتون والفلفل الألوان والزعتر والجبنة.
- ندخل البيتزا إلى فرن ساخن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج ثم تقدم وهي ساخنة مع كاتشاب وبالهنا والشفا.
انجح عجينة بيتزا
المكونات:
- 2 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.
- كوب من الزبادي.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
- رشة من الملح.
- ملعقة سكر.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- كمية مناسبة من الماء الدافئ.
طريقة التحضير:
- نقوم بنخل الدقيق ونضعه في بولة متوسطة وعميقة مع الثوم البودرة ورشة الملح والبيكنج بودر ونقلب جيدا لكي تتداخل المكونات مع بعض.
- نخلط الخميرة مع الماء الدافئ والسكر للتأكد من فعاليتها ثم تضاف على خليط الدقيق مع الزبادي ونضع الماء تدريجيا ونعجن.
- نستمر في العجن لمدة 7 دقائق للحصول على العجينة المطلوبة ونغطيها لكي ترتاح ثم تفرد في صينية الخبز ونضع بها صلصة البيتزا.
- وفوقها أي نوع حشوة مفضل لديك سواء كانت دجاج أو خضار أو تونة أو جبن مشكلة ونضعها في الفرن حتى تنضج وتقدم.
سر نجاح عجينة البيتزا الايطالية
- إضافة اللبن البودرة على العجينة تجعلها طرية وتوضع البيتزا في فرن ساخن قبلها ب5 دقائق فقط وليس أكثر حتى لا تحترق.
- نغطي العجينة حتى لا يحدث بها تشقق ومن الأفضل استخدام زيت الزيتون بدلا من زيت الذرة كما يجب وضع العجينة في الفرن لمدة 5 دقائق قبل وضع الصلصة ومكونات الحشوة.
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