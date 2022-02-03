طريقة عمل البسكويت المالح بالجبن بكل تكاته

تعد وصفة البسكويت المالح بالجبن من أشهى الوصفات والتي يمكنك من خلالها تحضير ألذ بسكوت وتقدميه على الفطور مع كوب من الشاى أو القهوة أو يمكن لأطفالك تناوله مع كوب من الحليب المغذي كما يمكنهم أخذه معهم في المدرسة أو في النزهات والرحلات، وفرنا لك في هذا المقال طريقة سهلة ومميزة لتحضير هذا البسكوت فتابعينا.

البسكويت المالح بالجبن

ببضع مقادير متوفرة في كل منزل وقطع من الجبنة الرومي حضري ألذ بسكوت مقرمش وقدميه لأسرتك أو لضيوفك كمقرمشات مالحة مميزة لم يتذوقوها من قبل.

المقادير اللازمة لعمل البسكوت:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبده الغير مالحة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من نشا الذرة.

رشة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

نصف كوب من الجبنة الشيدر المبشورة ناعم.

نصف كوب من الجبنه الرومي المبشورة ناعم.

ملعقه صغيره من البابريكا.

ربع كوب من الماء.

ملعقه صغيره من الزعتر المجفف المطحون للتزيين.

خطوات تحضير البسكويت المالح بالجبن