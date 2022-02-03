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عمر شويل - جدة طريقة عمل البسكويت المالح بالجبن بكل تكاته - ثقفني
تعد وصفة البسكويت المالح بالجبن من أشهى الوصفات والتي يمكنك من خلالها تحضير ألذ بسكوت وتقدميه على الفطور مع كوب من الشاى أو القهوة أو يمكن لأطفالك تناوله مع كوب من الحليب المغذي كما يمكنهم أخذه معهم في المدرسة أو في النزهات والرحلات، وفرنا لك في هذا المقال طريقة سهلة ومميزة لتحضير هذا البسكوت فتابعينا.
البسكويت المالح بالجبن
ببضع مقادير متوفرة في كل منزل وقطع من الجبنة الرومي حضري ألذ بسكوت مقرمش وقدميه لأسرتك أو لضيوفك كمقرمشات مالحة مميزة لم يتذوقوها من قبل.
المقادير اللازمة لعمل البسكوت:
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبده الغير مالحة بدرجة حرارة الغرفة.
- ربع كوب من نشا الذرة.
- رشة من ملح الطعام الأبيض الناعم.
- رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- نصف كوب من الجبنة الشيدر المبشورة ناعم.
- نصف كوب من الجبنه الرومي المبشورة ناعم.
- ملعقه صغيره من البابريكا.
- ربع كوب من الماء.
- ملعقه صغيره من الزعتر المجفف المطحون للتزيين.
خطوات تحضير البسكويت المالح بالجبن
- قومي بنخل الدقيق لإزالة أي شوائب أو مواد متكتلة عالقة.
- أضيفي الملح والفلفل والبابريكا إلى الدقيق وقلبي.
- أضيفي نشا الذرة وقلبي.
- ضعي الخليط في العجان الكهربائي ثم أضيفي إليه الزبدة.
- اخلطي المكونات معاً في العجان حتى تتجانس.
- قومي بإضافة الماء بالتدريج مع الاستمرار في العجن.
- تضاف الجبنة الشيدر المفرومة ونصف كمية الجبنة الرومي إلى الخليط وتقلب.
- استمري في العجين بسرعة هادئة إلى أن تحصلي على عجينة ناعمة وطرية.
- أحضري ورقة من الزبدة وضعي فوقها كمل العجين.
- أضيفي ورقة أخرى فوقها من ورق الزبدة.
- قومي بفرد العجين بين طبفتي ورق الزبدة حتى تصبح مناسبة السمك.
- استخدمي قطاعة البسكويت لتقطيع العجينة إلى عدة قطع مناسبة الحجم.
- اصنعي شكل البسكوت المناسب لك.
- أضيفي رشة من الجبنة الرومي والزعتر فوق كل قطعة بسكوت.
- أحضري صينية الخبز أو الصاج وادهنيها من الداخل بالزبدة.
- تغلف الصينية من الداخل بورق الزبدة حتى تمنع البسكويت من الالتصاق.
- ضعي البسكوت بالجبن في الصينية ثم أخليه فرن ساخن.
- يخبز لمدة عشر دقائق في الفرن حتى ينضج.
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