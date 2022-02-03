طريقة حلى الموز بالبسكويت لحلوى لذيذة لأطفالك

حلى الموز والبسكويت، في فصل الشتاء تزداد رغبتنا لتناول المزيد من الطعام وخاصة الحلويات لأنها تبعث للجسم مقدار كبير من الطاقة وبالتالي يكون هناك قدر أكبر من الدفء بالجسم، ومع كثرة أنواع الحلويات نحب أن نقوم بتجربة الأنواع الجديدة الشهية التي تجعلنا نخوض تجربة جديدة من المذاق الشهي اللذيذ، ووصفة اليوم هي وصفة حلى الموز والبسكويت التي تجمع بين مذاق البسكويت المقرمش وشرائح الموز اللينة اللذيذة.

مكونات حلى الموز بالبسكويت

لن تكلفنا تلك المقادير الكثير ويجب أن نجهزها كما هي مسجلة حيث نحتاج لتحضير طبقة البسكويت إلى:

ملعقتين طعام من السكر الناعم كبيرة.

كوبين من بسكويت الشاي المطحون ناعمًا.

مئة جرام من الزبدة حوالي أربعة ملاعق طعام.

مقادير كريمة الحلى

نحتاج عبوة من الحليب المكثف.

وكوبين من كريمة الخفق الجاهزة.

ومقدار عبوتين من الجبن الكريمي نوع حسب الذوق.

ثلاث ثمرات موز وتقطع لدوائر متوسطة.

ملعقة من الفانيليا بحجم ملعقة الشاي.

عبوتين من شرائح الأناناس المهروسة.

التزيين النهائي

ربع كوب من حبات الكرز النظيفة.

ملعقتان حجم كبير فارماسيل شيكولاتة.

طريقة عمل حلى الموز بالبسكويت

من ألذ الحلويات التي تجمع بين طياتها أكثر من نكهة ومذاق هي الحلى باختلاف حشواتها، وحلى الموز والأناناس والبسكويت من تلك الحلويات الرائعة ذات المذاق المميز وخاصةً لمحبي الموز حيث يتم تحضير حلى الموز بالبسكويت كالآتي: