نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حلى الموز بالبسكويت لحلوى لذيذة لأطفالك في المقال التالي
حلى الموز والبسكويت، في فصل الشتاء تزداد رغبتنا لتناول المزيد من الطعام وخاصة الحلويات لأنها تبعث للجسم مقدار كبير من الطاقة وبالتالي يكون هناك قدر أكبر من الدفء بالجسم، ومع كثرة أنواع الحلويات نحب أن نقوم بتجربة الأنواع الجديدة الشهية التي تجعلنا نخوض تجربة جديدة من المذاق الشهي اللذيذ، ووصفة اليوم هي وصفة حلى الموز والبسكويت التي تجمع بين مذاق البسكويت المقرمش وشرائح الموز اللينة اللذيذة.
مكونات حلى الموز بالبسكويت
لن تكلفنا تلك المقادير الكثير ويجب أن نجهزها كما هي مسجلة حيث نحتاج لتحضير طبقة البسكويت إلى:
- ملعقتين طعام من السكر الناعم كبيرة.
- كوبين من بسكويت الشاي المطحون ناعمًا.
- مئة جرام من الزبدة حوالي أربعة ملاعق طعام.
مقادير كريمة الحلى
- نحتاج عبوة من الحليب المكثف.
- وكوبين من كريمة الخفق الجاهزة.
- ومقدار عبوتين من الجبن الكريمي نوع حسب الذوق.
- ثلاث ثمرات موز وتقطع لدوائر متوسطة.
- ملعقة من الفانيليا بحجم ملعقة الشاي.
- عبوتين من شرائح الأناناس المهروسة.
التزيين النهائي
- ربع كوب من حبات الكرز النظيفة.
- ملعقتان حجم كبير فارماسيل شيكولاتة.
طريقة عمل حلى الموز بالبسكويت
من ألذ الحلويات التي تجمع بين طياتها أكثر من نكهة ومذاق هي الحلى باختلاف حشواتها، وحلى الموز والأناناس والبسكويت من تلك الحلويات الرائعة ذات المذاق المميز وخاصةً لمحبي الموز حيث يتم تحضير حلى الموز بالبسكويت كالآتي:
- نحضر البسكويت الناعم لنضعه في كيس تخزين ونضيف عليه ملاعق الزبدة بأكملها وكذلك السكر.
- يتم تقليب السكر والبسكويت والزبدة في الكيس جيدًا حتى تتماسك جميع الجزيئات مع بعضها وتتفتت قطع الزبدة.
- وبعد ذلك نحضر أكواب التقديم لكي نضع بها في قاعدتها جزء من البسكويت الممزوج مع الزبدة على أن تكون كمية متساوية في كل كوب.
- نجهز كريمة حشو الحلى حيث نضع الجبن الكريمي في وعاء عميق ونستخدم المضرب اليدوي في خفقها حتى تصير كريمية أكثر وأثناء الخفق نضيف لها الفانيليا ومعها الحليب المكثف.
- يجب أن نستمر في الخفق حتى يتماسك المزيج مع بعضه البعض ويصبح جاهز للاستخدام.
- نضع كمية من هذا الخليط الكريمي فوق البسكويت يليها طبقة من الموز والأناناس ونعيد الكرة مرة أخرى.
- نستخدم الفارماسيل والكرز للتزيين.
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