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عمر شويل - جدة التشيكن رول بطريقة مميزة في المنزل - ثقفني
تعد وصفة التشيكن رول من أشهى وأحب الوصفات وأقربها إلى قلوب العديد من الأشخاص المحبين لتناول الطعام المقرمش أو المقليات خاصة مقرمشات الدجاج الشهية التي تقدم في العديد من المطاعم، وفرنا لك في هذا المقال ألذ وصفة لعمل قطع دجاج مقرمشة وشهية في المنزل ومحشية فتابعينا لتعرفي المقادير والخطوات.
التشيكن رول
المقادير اللازمة لعمل الطبق:
- أربع قطع كبيرة صدور الدجاج.
- ربع ملعقة صغيرة ملح الطعام الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من توابل الدجاج المشكلة.
- أربع شرائح من الجبنة الموتزاريلا أو الجبنة الشيدر.
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- نصف كوب من أوراق الريحان الطازجة الغير مفرومة.
- ربع كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.
- نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- بيضة واحدة كبيرة.
- نصف كوب من البقسماط المطحون ناعم.
- كمية من الزيت الغزيرة للقلي.
خطوات تحضير التشيكن رول:
- قومي بغسل صدور الدجاج جيداً للتخلص من الرائحة الكريهة.
- يتم خلي الدجاج من العظام والجلد ثم تقطيعها على شكل بانيه.
- استخدمي المرطقة للطرق على الصدور لتحويلها إلى قطع فيليه.
- يمكنك شراء الفيليه جاهز لاستخدامه على الفور.
- في وعاء قومي بخلط الملح والفلفل وتوابل الدجاج وبصل البودر والثوم البودر.
- يمكنك إضافة عصير الليمون إلى التتبيلة.
- قلبي التوابل معاً ثم أضيفي قطع الدجاج الفيليه.
- تبلي القطع جيداً واتركيها في وعاء في الثلاجة لمدة ليلة كاملة لتتشرب التتبيلة.
- أحضري أحد قطع الفيليه وضعي فوقه القليل من أوراق الريحان.
- فوق الريحان ضعي شريحة من الجبنة الشيدر أو الموتزاريلا.
- قومي بطي شريحه الفيليه لتأخذ شكل رول.
- أحكمي إغلاقها باستخدام عيدان خشبية رفيعة.
- في طبق قومي بخفق البيض مع رشة من الفلفل الأسود.
- في طبق آخر ضعي الدقيق مع رشة من كل التوابل.
- طبق ثالث ضعي به البقسماط.
- قمي بغمس الدجاج في الدقيق ثم في البيض ثم في البقسماط.
- ضعي الدجاج المغلف في الثلاجة نصف ساعة حتى يتماسك.
- سخني الزيت في طاسة لا تلتصق على النار ثم ضعي به رول الدجاج حتى يتحمر ويصبح ذهبي.
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