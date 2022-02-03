التشيكن رول بطريقة مميزة في المنزل

تعد وصفة التشيكن رول من أشهى وأحب الوصفات وأقربها إلى قلوب العديد من الأشخاص المحبين لتناول الطعام المقرمش أو المقليات خاصة مقرمشات الدجاج الشهية التي تقدم في العديد من المطاعم، وفرنا لك في هذا المقال ألذ وصفة لعمل قطع دجاج مقرمشة وشهية في المنزل ومحشية فتابعينا لتعرفي المقادير والخطوات.

التشيكن رول

المقادير اللازمة لعمل الطبق:

أربع قطع كبيرة صدور الدجاج.

ربع ملعقة صغيرة ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من توابل الدجاج المشكلة.

أربع شرائح من الجبنة الموتزاريلا أو الجبنة الشيدر.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف كوب من أوراق الريحان الطازجة الغير مفرومة.

ربع كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

بيضة واحدة كبيرة.

نصف كوب من البقسماط المطحون ناعم.

كمية من الزيت الغزيرة للقلي.

خطوات تحضير التشيكن رول: