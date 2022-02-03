اسهل طريقة لعمل الكبسة السعودية باللحم على أصولها مع سلطة الدقوس بطعم شهي

الكبسة من الأكلات الشهيرة في دول الخليج والسعودية بشكل خاص وهي تقدم في المناسبات وتتميز بطعمها اللذيذ ويحبها الجميع كبار وأطفال، وتعد وجبة غداء متكاملة لاحتوائها على البروتين والكربوهيدرات والدهون وغيرها من العناصر التي يحتاجها الجسم ونحن في هذا المقال نقدم لكم اسهل وافضل طريقة لعمل السعودية باللحم فتابعونا.

طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم

المكونات:

كيلو من اللحم الضاني بالعظم.

بصلة متوسطة الحجم.

حبة من اللومي.

حبة فلفل أخضر حلو.

3 كوب أرز بسمتي.

بصلة مقطعة إلى أرباع.

3 فصوص ثوم مهروس.

3 حبات طماطم.

ملعقة كبيرة صلصة.

عود قرفة.

ملعقة صغيرة ملح.

ورقة لورا.

قرن فلفل أخضر حار.

2 فص حبهان.

2 حبة من القرنفل.

5 فصوص فلفل أسود.

2 ملعقة صغيرة بهارات كبسة.

3 ملاعق كبير زيت.

مكسرات محمصة للتزيين.

طريقة التحضير:

نغسل الأرز جيدا ثم يوضع في وعاء ويضاف إليه ماء دافئ وننقعه لمدة 30 دقيقة في قدر أخر نضع ملعقة من الزيت. نشوح اللحمة من جميع الجوانب مع رشة من الفلفل الأسود ثم يضاف إليها بصلة مقطعة مع حبة من الطماطم وورق لورا وحبهان. نغمر اللحمة بالماء وعندما تغلي يجب أن نقوم بإزالة الريم أول بأول ثم نغطي الوعاء ونتركها حتى تنضج وتصبح طرية. نصفي اللحم مع المرقة نحمر اللحمة في صينية تحت الشواية أو في مقلاة على النار ونرش عليها ملح وفلفل أسود وتوضع جانبا. نشوي الفلفل في الفرن ثم نزيل القشرة الخارجية ويقطع إلى مكعبات على نار متوسطة نشوح البصل مع الزيت ونقلب لمدة دقيقة. ثم نضع الطماطم المقطعة مع الصلصة والبهارات ونقلب عدة دقائق بعد ذلك يوضع الأرز فوق الخضار ونقلب حتى تتجانس المكونات مع بعض. تضاف المرقة على خليط الأرز وعندما تغلي نخفض النار ونتركه لكي ينضج يوضع الأرز في طبق التقديم ونوزع اللحمة المحمرة فوقه. نحمص الصنوبر أو أي نوع مكسرات متاح لديك ثم نزين بها طبق الكبسة السعودي وتقدم وهي ساخنة وبالهنا والشفا. يمكن استبدال اللحم بالدجاج ويتم عملها بنفس الطريقة وتقدم أيضا الكبسة مع سلطة الدقوش الشهيرة لاعطاء الوجبة مذاق مميز ومختلف.

طريقة عمل سلطة الدقوس

المكونات:

3 حبات طماطم متوسطة الحجم.

قرن فلفل أخضر حار.

نصف كوب كزبرة خضراء.

عصير ليمونة.

2 فص ثوم مهروس.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير: