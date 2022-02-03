إعملي بسكويت الشاي الرائع والشهي وبطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات

بسكويت الشاي من أحلي وأشهي المخبوزات المحببه لدي الجميع وهي سهلة في طريقة عملها وممكن أن تحصلي عليها في أسرع وقت، وكما أن مكوناتها بسيطة وموجودة في المنزل وهي مرغوبه لدي الجميع خاصتا الأطفال الذين يحبونه بجانب كوب من اللبن أو الشاي، وهذا يعطيكي طعم لذيذ وهش وكما أن للبسكويت عدة طرق وأصناف مختلفة وأشكال كثيرة أو حسب الرغبة حيث أن منها بسكويت بالبرتقال، أو بسكوت بجوز الهند، أو بسكويت بالسمسم ولذلك السيدات يسارعون ويبحثون عن أفضل طريقة لعمل بسكويت الشاي، وهي من أسرع أنواع المخبوزات التي يتم تناولها في وجبة الإفطار أو العشاء، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي الطريقة التي يبحث عنها الجميع لعمل أحلي وأشهي بسكويت الشاي.

طريقة عمل بسكويت الشاي ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم بسكويت الشاي علي أصوله، وذلك بطريقة صحية وبأقل تكلفة وفي المنزل، وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها بطريقة صحية ذات مكونات غذائية عالية القيمة، وعمل البسكويت في المنزل يساعدنا كثيرا علي اختيار المكونات الغذائية الجيد والمفيدة، والتي تساعد على تغذية الجسم والصحة بصورة كبيرة وخاصة الأطفال.

المكونات

كوب من الزبدة.

كوب من السكر.

ثلاث بيضات.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من اللبن.

ثلاث اكواب من الدقيق أو حسب الطلب.

قرطاس تحضير حلويات.

طريقة التحضير