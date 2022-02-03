نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي بسكويت الشاي الرائع والشهي وبطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات في المقال التالي
بسكويت الشاي من أحلي وأشهي المخبوزات المحببه لدي الجميع وهي سهلة في طريقة عملها وممكن أن تحصلي عليها في أسرع وقت، وكما أن مكوناتها بسيطة وموجودة في المنزل وهي مرغوبه لدي الجميع خاصتا الأطفال الذين يحبونه بجانب كوب من اللبن أو الشاي، وهذا يعطيكي طعم لذيذ وهش وكما أن للبسكويت عدة طرق وأصناف مختلفة وأشكال كثيرة أو حسب الرغبة حيث أن منها بسكويت بالبرتقال، أو بسكوت بجوز الهند، أو بسكويت بالسمسم ولذلك السيدات يسارعون ويبحثون عن أفضل طريقة لعمل بسكويت الشاي، وهي من أسرع أنواع المخبوزات التي يتم تناولها في وجبة الإفطار أو العشاء، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي الطريقة التي يبحث عنها الجميع لعمل أحلي وأشهي بسكويت الشاي.
طريقة عمل بسكويت الشاي ومكوناتها
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم بسكويت الشاي علي أصوله، وذلك بطريقة صحية وبأقل تكلفة وفي المنزل، وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها بطريقة صحية ذات مكونات غذائية عالية القيمة، وعمل البسكويت في المنزل يساعدنا كثيرا علي اختيار المكونات الغذائية الجيد والمفيدة، والتي تساعد على تغذية الجسم والصحة بصورة كبيرة وخاصة الأطفال.
المكونات
- كوب من الزبدة.
- كوب من السكر.
- ثلاث بيضات.
- ملعقتان كبيرتان من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من اللبن.
- ثلاث اكواب من الدقيق أو حسب الطلب.
- قرطاس تحضير حلويات.
طريقة التحضير
- يتم أحضار أناء عميق ونضع به كوب من الزبدة وكوب من السكر ثم نقوم بخفقيهم بالمضرب الكهربائي جيدا حتي تصبح مثل الكريمة ثم نقوم بإضافة ثلاث بيضات وملعقتان كبيرتان من الفانيليا ثم نقوم بضربهم ثم نضيف النصف كوب من اللبن ونضربهم بالمضرب علي سرعة بطيئة.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق المنخول ونضيف إليه ملعقة كبيرة من البيكينج بودر ونقوم بعجنهم جيدا حتي تتماسك العجينة جيدا وتصبح لينة.
- يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتي تسخن جيدا.
- ثم نقوم بإحضار صينية ونقوم بدهنيها بالزبدة ثم نحضر قرطاس الحلويات ونضع به كمية من العجين ونقوم بالضغط عليه وتشكيل عجينة البسكوت في الصينية بالشكل المناسب وحسب ما تحبون من أشكال كثيرة.
- نقوم بإدخال صينية البسكويت في الفرن ونتركها لمدة عشرون دقيقة تقريبا ثم نقوم بإخراج صنية البسكوت بعد أن تكون أخذت لونها الذهبي المحبب لدي الجميع ونتركها في الهواء حتي تبرد تماما.
- ثم نقوم بوضعها في طبق ونقدمه لأسرتك أو أطفالك بجانب كوب من اللبن أو الشاي.
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