طريقة عمل الذبادي بالفراولة في المنزل بدون فرن وفي اقل وقت وبأحلى طعم

طريقة عمل الزبادي بالفراولة، الزبادي طعام لذيذ للأطفال هذا بجانب أنه يحتوي على كثير من العناصر المفيدة للجسم، ومن ضمن الفوائد: أنه يساعد في تسهيل عملية الهضم، وخفض وزن الجسم، هذا بالإضافة إلى تقليل معدل الكوليسترول، ويمكن تناوله بأكثر من نكهة أشهرها الفراولة والموز، وتبلغ فائدة الزبادي للأطفال في أنه يمنع إصابة الطفل بهشاشة العظام بفضل ما يحتوي عليه من عناصر غذائية.

طريقة عمل الزبادي في المنزل

بمكونات سهلة وبسيطة يمكن الحصول على أفضل زبادي في المنزل، كما يلي:

المكونات:

خمسة أكواب حليب سائل.

كوب زبادي.

طريقة التحضير:

نضع الحليب في ثلاجة ليبرد،ويتجمد حتى يكون على وجهه قشطه.

ثم نزيل ألقشطه المتكونة على وجه اللبن.

بعد ذلك نغلي الحليب، بعدما نزيل ألقشطه من على وجه الحليب.

ثم نرفعه من على النار جانبًا حتى يبرد قليلاً.

نقوم بتقليب خليط الزبادي مع اللبن المتبقي بعد تسخينه.

نضع كوب الزبادي في الخلاط مع كمية حليب ونخلطهم معاً، ونقلب الخليط مع كمية الحليب الدافئ المتبقية.

ثم نضع الخليط في أواني مناسبة وندخله الفرن ليتم تسخينه.

بعد ذلك نطفئ آلفون بعد مرور ٣ ساعات ونخرج أكواب الزبادي بعدما تحصل على قوام متماسك.

نضع أكواب الزبادي في الثلاجة لتبرد

طريقة عمل الزبادي بالفراولة

يمكن تحضير الزبادي بالفراولة في المنزل باستخدام مكونات موجودة في كل منزل، وهذه المكونات تكون كما يلي:

مكونات طريقة عمل الزبادي بالفراولة:

كيلو لبن حليب.

علبة من الزبادي.

ملعقتان لبن بودرة.

كوب من الفراولة المقطعة.

طريقة عمل الزبادي بالفراولة