أقوي روتين للعناية اليومية بالبشرة والتخلص من البقع الداكنة والجلد الميت لبشرة مشرقة وصافية

تحتاج البشرة إلى العناية المستمرة لكي تظل مشرقة ورطبة خاصة في فصل الشتاء لأنه يسبب جفاف الجلد وبالتالي تظهر قشرة على الوجه والشفايف، ولذلك تقوم الفتيات بشراء منتجات عناية مثل الغسول اليومي وكريم مرطب أو للتفتيح ولكن نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم افضل روتين للعناية بالوجه وجعل البشرة صافية فتابعونا.

روتين عناية يومية بالوجه

يجب أن نقوم بغسل الوجه بالغسول المناسب لنوع البشرة في الصباح مع الماء الدافئ وذلك للتخلص من الأتربة والشوائب وجعل البشرة نظيفة.

بعد ذلك نمسح الوجه بالتونر من أجل موزانة الحموضة وتوصيل العناصر التي تحتاجها البشرة ومن أجل غلق المسام المفتوحة.

نقوم بوضع سيروم للتخلص من تهيج البشرة وتقليل أضرار أشعة الشمس الفوق بنفسجية وتغذية البشرة وجعلها أكثر نضارة.

ينصح باستخدام كريم العينين ضمن روتين العناية للتخلص من الهالات السوداء ومنع ظهور الخطوط الدقيقة وزيادة إنتاج الكولاجين.

قبل الخروج من المنزل نقوم بوضع طبقة مناسبة من أي نوع واقي الشمس للحفاظ على البشرة من عوامل الجو الخارجية سواء كانت شديدة البرودة أو الحرارة.

عند الذهاب إلى النوم قومي بوضع مرطب على البشرة من أجل الحفاظ على مرونة الجلد ومنع إصابتها بالجفاف.

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

1. الخميرة والليمون:

المكونات:

كمية مناسبة من الخميرة.

ملعقة من عصير الليمون.

ماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

بولة صغيرة نعجن بداخلها الخميرة مع المكونات السابقة لحين الحصول على عجينة ناعمة ثم نوزعها على الوجه بالكامل.

يترك لمدة 15 دقيقة ثم تغسل بالماء الفاتر هذه الوصفة تساعد على إخفاء عيوب البشرة وخاصة اثار حب الشباب والليمون يحتوي على خصائص مبيضة للبشرة ويجعلها أكثر نعومة.

2. زيت جوز الهند والجليسرين:

المكونات:

3 ملاعق صغيرة زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من الجليسرين.

ملعقة من زيت الزيتون.

2 ملعقة من الشاي الأخضر الغير محلي.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج جميع المكونات السابقة في طبق عميق ونضعها على الوجه قبل الذهاب للنوم ويترك لمدة 15 دقيقة ثم تغسل بالماء.

هذه الوصفة تقوم بتطهير البشرة وتساعد في التخلص من خلايا الجلد الميت وبالتالي تجعل البشرة متوهجة وصافية.

ملح البحر لتقشر الوجه وتفتيحه

المكونات:

نصف كوب ملح البحر.

نصف حبة خيار.

ربع ملعقة من زيت النعناع.

طريقة التحضير والاستخدام: