بعجينة قطنية أعملي الكرواسون بالشوكولاتة على أصوله بالمقادير المظبوطة وبطعم هش وخفيف ألذ من الجاهز

يعد الكرواسون من أجمل وأحلى المعجنات أو المخبوزات التي يحبها جميع الأطفال بلا إستثناء وكذلك الكبار فالكل يرغب في تناوله في أي وقت من الأوقات سواء في الصباح أو في المساء، وغالبا نجد أن معظم الناس يفضلون تناوله في وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب وغيرهم فهو يتسم بمذاق جميل ولذيذ وله قوام هش جدا،

مكونات عمل الكرواسون بالشوكولاته

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من السكر.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان ونصف من الخميرة الفورية.

ست ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة.

نصف كوب كبير من الحليب السائل.

نصف كوب كبير من الماء الدافئ للعجن.

كمية مناسبة من الشوكولاته المبشورة.

بيضة واحدة.

طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاته