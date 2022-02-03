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عمر شويل - جدة بعجينة قطنية أعملي الكرواسون بالشوكولاتة على أصوله بالمقادير المظبوطة وبطعم هش وخفيف ألذ من الجاهز - ثقفني
يعد الكرواسون من أجمل وأحلى المعجنات أو المخبوزات التي يحبها جميع الأطفال بلا إستثناء وكذلك الكبار فالكل يرغب في تناوله في أي وقت من الأوقات سواء في الصباح أو في المساء، وغالبا نجد أن معظم الناس يفضلون تناوله في وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب وغيرهم فهو يتسم بمذاق جميل ولذيذ وله قوام هش جدا،
مكونات عمل الكرواسون بالشوكولاته
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من السكر.
- رشة من الملح.
- ملعقتان كبيرتان ونصف من الخميرة الفورية.
- ست ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة.
- نصف كوب كبير من الحليب السائل.
- نصف كوب كبير من الماء الدافئ للعجن.
- كمية مناسبة من الشوكولاته المبشورة.
- بيضة واحدة.
طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاته
- قومي بتحضير طبق عميق ونضع به نصف كوب كبير من الماء الدافئ ونضيف إليها ملعقتان كبيرتان ونصف من الخميرة الفورية وأربع ملاعق كبيرة الحجم من السكر ويتم تقليبهم جيدا حتى نتأكد من ذوبان السكر.
- ثم نترك هذا الخليط ولابد من وضع غطاء على هذا الخليط ونتركه بهذه الطريقة لمدة عشر دقائق تقريبا لكي تتفاعل الخميرة مع باقي المكونات.
- وبعد ذلك يتم إحضار العجان الكهربائي ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض ونضيف إليه رشة من الملح ونضع ست ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة ويتم تشغيل العجان بسرعة متوسطة ثم قومي بوضع خليط الخميرة مع الإستمرار في العجن.
- ونقوم بإضافة نصف كوب كبير من الحليب السائل ونستمر في عجن كل هذه المكونات مع بعض بإستخدام العجان على أعلى سرعة للحصول على عجينة متماسكة وطرية.
- ثم نترك العجينة حتى تختمر ونقوم بعد ذلك بفردها لتكون على شكل دائرة ويتم تقطيعها بإستخدام السكينة على شكل مثلثات ويكون سمكها مناسب ثم نحضر صينية ويتم دهنها بالزبدة وقومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ونحضر طبق ونضع به بيضة واحدة وربع كوب صغير من الحليب السائل ويتم تقليبهم مع بعض حتى يتم خفق البيض وعند حشو الكرواسون نضع كمية مناسبة من الشوكولاته المبشورة، ويتم لفها للنهاية لتكون مثل الكرواسون الجاهز ويتم دهنه بإستخدام فرشاة ونضعها في خلطة البيض والحليب ثم نضعهم في الصينية ونتركها في الفرن حتى يكون لونها ذهبي ويتم إخراجه وتقديمه.
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