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عمر شويل - جدة سر نجاح بسكويت البرتقال أعملي ألذ بسكويت بالبرتقال بطريقة ناجحة وطعم هش ومقرمش - ثقفني
البسكويت يعتبر من أجمل المخبوزات أو الحلويات التي يعشقها كل الناس بلا إستثناء وبالتحديد صغار السن فقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من البسكويت ويوجد له أيضا العديد من النكهات المختلفة التي تضاف إليه، ومن ضمن هذه النكهات هي بسكويت بالزبدة أو بسكويت باليانسون أو بسكويت بالبرتقال وكذلك يوجد بسكويت النواعم وبسكويت النشادر وجوز الهند وغير ذلك الكثير،
مكونات عمل بسكويت البرتقال
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب كبير من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- كوب واحد كبير وربع من الزبدة الطرية.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- ملعقتان صغيرتان من بشر البرتقال.
- ربع كوب صغير من عصير البرتقال.
طريقة عمل بسكويت البرتقال
- في البداية لابد من تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تكون ساخنة عند وضع البسكويت بها ونقوم أيضا بتجهيز صينية ويتم دهنها بالزبدة بإستخدام فرشاة أو من الممكن أن نضع بها قطعة من ورق الزبدة تكون على حجم الصينية.
- وبعد ذلك يتم تجهيز وعاء عميق ونضع به كوب واحد كبير وربع من الزبدة الطرية ونصف كوب كبير من السكر ونضيف ملعقتان صغيرتان من بشر البرتقال ثم قومي بتشغيل مضرب البيض الكهربائي ويكون على أعلى سرعة.
- ونستمر في خلط كل هذه المكونات بإستخدام المضرب لكي نحصل على قوام كريمي يكون هش وناعم ونتأكد من ذوبان السكر تماما ثم نحضر طبق ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض، وربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح ونضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم خلطهم مع بعض.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة خليط الدقيق إلى خليط الزبدة والسكر وقومي بعجن جميع المكونات مع بعضها بإستخدام الإيد حتى تتكون لدينا عجينة هشة وطرية ثم نضع غطاء على العجينة ونتركها جانبا حتى ترتاح قليلا.
- ثم يتم تشكيل العجينة بالشكل المرغوب فيه ونضع البسكويت في الصينية التي تم دهنها بالزبدة ونقوم بإدخالها في الفرن ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا حتى يكون لون البسكويت ذهبي ويتم إخراجها ونتركها حتى تبرد ونضعه في طبق ونتناوله في أي وقت.
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