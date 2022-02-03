سر نجاح بسكويت البرتقال أعملي ألذ بسكويت بالبرتقال بطريقة ناجحة وطعم هش ومقرمش

البسكويت يعتبر من أجمل المخبوزات أو الحلويات التي يعشقها كل الناس بلا إستثناء وبالتحديد صغار السن فقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من البسكويت ويوجد له أيضا العديد من النكهات المختلفة التي تضاف إليه، ومن ضمن هذه النكهات هي بسكويت بالزبدة أو بسكويت باليانسون أو بسكويت بالبرتقال وكذلك يوجد بسكويت النواعم وبسكويت النشادر وجوز الهند وغير ذلك الكثير،

مكونات عمل بسكويت البرتقال

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

نصف كوب كبير من السكر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

كوب واحد كبير وربع من الزبدة الطرية.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقتان صغيرتان من بشر البرتقال.

ربع كوب صغير من عصير البرتقال.

طريقة عمل بسكويت البرتقال