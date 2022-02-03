نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة ازالة الشعر من الجذور بدون ألم خلطة سحرية تزيل الشعر من الجذور نهائيا بمكونين فقط في دقايق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تريد أكثرية النساء إزالة الشعر الزائد بسهولة بدون ألم وكان هذا من ضمن أحلام النساء ، ولكن مع اختراعات الشفرة والكريمات الصناعية المضرة للجلد والشمع والليزر ومع ذلك هذه طرق غير مريحة ومؤلمة ، كما أن من الضروري إزالة شعر الجسم للحفاظ علي النظافة الشخصية ومظهر جمالي ناعم وصحي ، لذا سنوضح هنا طريقة لإزالة الشعر من الجذور وبدون الم وطرق أخري لإزالة الشعر.

خلطة الفازلين لإزالة الشعر من الجذور نهائياً

من المعروف عن الفازلين أنه مفيد جدا لترطيب البشرة الجافة ، وتنعيم تشققات الجلد ، لذا سوف نوضح طريقة لإزالة الشعر باستخدام الفازلين من الجذور نهائيا لجميع مناطق الجسم الحساسة والغير الحساسة .

مكونات خلطة الفازلين لإزالة الشعر:

ملعقة دقيق

نصف ملعقة كركم

ثلاث ملاعق حليب بودر

نصف ملعقة فازلين

طريقة تحضير الخلطة:

نقوم بخلط كل المكونات ماعدا الفازلين في إناء ،ثم نقوم بإضافة نصف حجم ملعقة الفازلين مع تقليبهم سويا حتى يتجانسوا ثم نقوم بتطبيق الخليط على البشرة المراد إزالة الشعر منها باتجاه الشعر ، ثم نتركه مدة عشر دقائق حتى يجف الخليط ثم نقوم بإزالته في عكس اتجاه الشعر ثم نقوم بغسل المنطقة بالماء الدافئ

خلطة النشا والبيض لإزالة الشعر

تعتبر من الوصفات المشهورة لإزالة شعر البشرة نهائيا فالنشا يدخل في صناعة كثير من خلطات البشرة للتفتيح والترطيب وايضا لازالة الشعر كي يعطي البشرة الترطيب المناسب لها كما ان البيض به بروتين مهم جدا لتغذية البشرة وعندما يجف نستطيع نزعه بسهولة لذا تم تصنيفه من المواد المهمه لازالة الشعر وهذه هي مكونات خليط النشا والبيض لازالة الشعر :

بياض بيضة

ملعقة من النشا

ملعقة من السكر

تحضير الخليط:

قومي بإضافة كلا من النشا والسكر علي بياض البيضة ونخلطهم جيدا حتى نصنع خليط نقم بوضعه على المنطقة المراد لإزالة الشعر منها مدة لا تقل من نصف ساعة ثم قومي بغسل المنطقة بالخليط والشعر بماء دافئ تكرر هذه الخلطة مرة كل أسبوع لتحصلي على النتيجة المرغوبة.

خليط الموز والشوفان لإزالة الشعر الزائد

من المعروف ان الشوفان يقوم بتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت والموز يقوم بترطيب البشرة وهنا سوف نعمل خليط من الموز والشوفان:

مكونات خليط الموز والشوفان :

واحد موزه

ملعقتين من الدقيق الشوفان

طريقة تحضير الخليط:

نقوم بهرس الموزة في طبق صغير ثم نضع عليه ملعقتين الشوفان ونقوم بخلطهم جيدا ، ثم نقوم بتطبيق الخليط علي المنطقة المراد إزالة الشعر منها ونتركه حتي يجف ، ثم نقوم بغسلها بماء دافئ وتكرر مرة واحده أسبوعيا مدة 2 شهر للحصول على أحسن النتائج والتخلص من الشعر الزائد دوما.