لونه كهرمان.. طريقة الاصلية لتدميس الفول زي المحلات من غير ما لونه يسود

تدميس الفول، الفول المدمس من أشهر وجبات الإفطار المصرية، حيث أن طعمه مميز ويمكن أعداده بطرق مختلفة ومتنوعة، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك يتزايد دور وأهمية الفول المدمس، حيث يفضل الكثيرين تناوله في وجبة السحور لأنه يساعد على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل طريقة لتدميس الفول في المنزل، ليكون طعمه مثل المحلات ولكن مع ضمان المكونات الجيدة والنظافة.

في البداية قومي بتنقية الفول لتخلص من أي شوائب قد تكون موجودة بداخله.

ثم قومي بغسل الفول جيداً للتخلص من الأتربة الموجودة بها، ثم يتم نقعه في ماء فاتر لمدة 24 ساعة.

ضعي عصير ليمونة على ماء النقع للحفاظ على لون حبات الفول.

بعد ذلك قومي ببشر الجزر وغسل العدى الأصفر ونقعه في ماء فاتر لمدة نصف ساعة.

ثم قومي بإحضار الدماسة وضعي طبقة من الفول المدمس، ثم ضعي فوقها طبقة من العدس الأصفر.

ثم قومي بوضع طبقة أخرى من الفول وفوقها الجزر المبشور، وفي النهاية قومي بوضع آخر كمية من الفول.

ثم قومي بتقطيع الطماطم إلى نصفين وضعيها على الفول.

بعد ذلك ضعي مقدار مناسب من المياه الساخنة، بحيث يتم تغطية الفول نِهَائِيًّا.

قومي بوضع الدماسة على نار متوسطة، حتى يبدأ الماء في الغليان.

ثم قومي بوضعها على نار منخفضة جداً، واتركيه الفول حتى ينضج تمامًا.

من الممكن إضافة مياه ساخنه للفول إذا كان في حاجة لذلك.

سيحتاج الفول من 4 إلى 5 ساعات حتى يتم التدميس.

وللحصول على قوام مميز للفول، قومي بإحضار وعاء وضعي به ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم، ونصف كوب من الماء الفاتر، وملعقة كبيرة من نشا الذرة، قومي بخلط المكونات السابقة معاً.

ثم قومي بإضافة الخليط إلى الفول وقلبيه جيداً.