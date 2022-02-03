إعملي كيك الشيكولاتة بالصوص والكريمة اللذيذة والشهية وبنكهة النسكافيه وبطريقة صحية

كيك الشيكولاتة الشهي واللذيذ بصوص الشيكولاتة والكريمة من أفضل انواع الحلويات وأحلها، والتي يفضلها جميع أفراد الأسرة خاصتا الأطفال، والذين يحتجون إليها في فصل الشتاء وذلك لحاجة أجسامهم إلي السعرات الحرارية والتي تعمل علي مد الجسم بالدفي، وحيث أن الجميع في فصل الشتاء البارد فأننا نحتاج إلي العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة، لذلك نقدم لك سيدتي أفضل وأحلي كيك شيكولاتة مضاف إليه نكهة النسكافيه لكل محبي النسكافيه الرائع، وبمكونات بسيطه وتعتبر كيك الشيكولاتة من أنواع الحلويات المفيدة فالشيكولاتة لها الكثير من الفوائد للصغار والكبار، فهي تمد الجسم بالطاقة اللازمة وخاصة إذا تم تناولها في الصباح قبل الفطار في الصباح الباكر، لأنها تزيد من التركيز وتساعد علي تقوية الذاكرة كما تعمل علي تنشيط الدورة الدموية وتساعد علي تحسين المزاج والاسترخاء والتخفيف من الإرهاق، ومن هنا نقدم لك سيدتي طريقتنا المذهلة لعمل كيك أحلي الشيكولاتة، بطريقة جديدة ومن أجمل الطرق التي جربها الكثير من الأشخاص ونالت إعجابهم، فهي كيك الشيكولاتة بالنسكافيه والصوص والكريمة.

طريقة عمل كيك الشيكولاتة بالصوص والكريمة ومكوناتها

المكونات

ثلاث بيضات واحد.

ملعقه خل كبيرة.

نصف كوب زيت كوب.

وربع كوب سكر.

نصف كوب كاكاو خام.

معلقه كبيره نسكافيه بلاك.

كوبان دقيق.

إثنان باكو فانيليا.

واحد باكو بيكنج بودر.

ربع كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير

أولا نشعل الفرن علي درجه حرارة 180 قبل البدء حتي تسخن الفرن جيدا.

ثم نحضر وعاء ونضع فيه الثلاث بيضات ومعلقه الخل والفانيليا والسكر ونضرب جيدا بالمضرب الكهربي لمدة ثلاث دقائق حتي يتضاعف حجم المخلوط ويصبح كريمي.

ثم نضع نصف كوب الزيت والكاكاو الخام ومعلقه النسكافيه ونضرب مرة أخرى جيدا ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر ونقلب بالمعلقة جيدا حتي تزول تكتلات الدقيق.

ثم نحضر صينيه مدهونه سمنه ودقيق ونصب بها الخليط وتصبح الكيك جاهزة للفرن وتدخل الفرن علي درجه حرارة 180و لمدة لا تقل عن 35 دقيقة.

وبعد أن تنضج وتدفئ ثم نخرم ألكيك بالخلة نضع عليها صوص الشيكولاته.

مكونات صوص الشيكولاتة

أربعة ملاعق كاكاو خام.

كوب سكر.

كوب لبن.

نصف كوب زيت.

طريقة عمل صوص الشيكولاتة

نضع الكاكاو والسكر واللبن في الخلاط وننزل بالزيت نقطة نقطة حتي يثقل الخليط.

مكونات الكريمة

أثنين باكو كريم شانتيه.

معلقه كبيرة نسكافيه.

كوب ماء مثلج.

نص معلقه كاكاو.

طريقه عمل الكريمة