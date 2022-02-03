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عمر شويل - جدة ب2 كوب دقيق أعملي بسكويت النسكافيه بمقادير مظبوطة وبطعم ألذ واحلي من المحلات - ثقفني
يعد البسكويت من أكثر أنواع الحلويات اللذيذة والمفضلة عند جميع الناس سواء كبار السن أو صغار السن فالكل يرغب في تناوله في وجبة الإفطار مع الشاي أو الحليب، فهو يعتبر من أنواع الحلويات الخفيفة التي لا تحتوي على دهون كثيرة أو سكريات مثل الحلويات الآخري وغير ذلك أن طريقة تحضيره في المنزل سهلة جدا ولا تتطلب إلى جهد، وأيضا من المعروف أن مقادير البسكويت بسيطة ومن الممكن أن تتوافر في أي مطبخ وقد يوجد العديد من نكهات البسكويت التى تعطيه طعم مميز ومختلف.
مكونات البسكويت بالنسكافية
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب كبير من السكر البودر.
- رشة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- كوب واحد كبير من الزبدة.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النسكافية.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الماء الدافئ.
طريقة عمل البسكويت بالنسكافية
- نقوم أولا بتجهيز طبق كبير ونضع به كوب واحد كبير من الزبدة الطرية ونضيف إليه نصف كوب كبير من السكر البودر ويتم تجهيز مضرب البيض الكهربائي وقومي بتشغيله على سرعة متوسطة حتى يتم خفق الزبدة جيدا مع السكر البودر.
- وبعد ذلك يتم تجهيز كوب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النسكافية وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الماء الدافئ ونقوم بتقليبهم مع بعض بإستخدام ملعقة حتى يتم ذوبان النسكافية.
- ثم نضيف خليط النسكافية إلى خليط الزبدة ونستمر في تشغيل المضرب حتى نحصل على خليط متجانس ثم نضع كوبان كبيران من الدقيق الأبيض ورشة من الملح وقومي بعجن كل المكونات مع بعضها بشكل جيد للحصول على عجينة متماسكة وطرية.
- ونقوم بتجهيز صينية ويتم دهنها بالسمنة ونترك العجينة قليلا حتى ترتاح وبعد ذلك قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وعند تسخين الفرن يتم تشكيل عجينة البسكويت على شكل كور متوسطة الحجم.
- ثم نضع البسكويت في الصينية ويتم إدخالها في الفرن ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا ثم يتم إخراجها ونتركه حتى يبرد ونضعه في طبق ويتم تقديمه مع كوب من الحليب.
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