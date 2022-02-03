ب2 كوب دقيق أعملي بسكويت النسكافيه بمقادير مظبوطة وبطعم ألذ واحلي من المحلات

يعد البسكويت من أكثر أنواع الحلويات اللذيذة والمفضلة عند جميع الناس سواء كبار السن أو صغار السن فالكل يرغب في تناوله في وجبة الإفطار مع الشاي أو الحليب، فهو يعتبر من أنواع الحلويات الخفيفة التي لا تحتوي على دهون كثيرة أو سكريات مثل الحلويات الآخري وغير ذلك أن طريقة تحضيره في المنزل سهلة جدا ولا تتطلب إلى جهد، وأيضا من المعروف أن مقادير البسكويت بسيطة ومن الممكن أن تتوافر في أي مطبخ وقد يوجد العديد من نكهات البسكويت التى تعطيه طعم مميز ومختلف.

مكونات البسكويت بالنسكافية

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

نصف كوب كبير من السكر البودر.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

كوب واحد كبير من الزبدة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النسكافية.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الماء الدافئ.

طريقة عمل البسكويت بالنسكافية