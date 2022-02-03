بـ2 كوب دقيق حضري فطيرة اللحمة والجبنة الموتزريلا بالفرن بعجينة هشه وخفيفه والطعم رائع جداً

بـ2 كوب دقيق حضري فطيرة اللحمة بالفرن بعجينة هشه وخفيفه تعد فطيرة اللحمة في الفرن من الفطائر اللذيذة والتي عليها إقبال شديد وهي من الوصفات بريطانية المنشأ حيث كان يتم إعدادها قديمًا وانتقلت الوصفة إلى باقي بقاع العالم بعد ذلك، ويتم عملها بأكثر من طريقة كما أنه يمكنك تغيير الحشوة إذا كنت لا تفضل اللحمة، ويتم بيع فطائر اللحمة في المحلات ولكنها غير مضمونة فالأطعمة التي تحتوي على لحوم لا يجب شرائها من الخارج حيث أننا لا نعرف مصدر اللحوم، وطريقة تحضير الفطيرة في المنزل سهلة وغير مكلفة نهائيًا.

طريقة تحضير فطيرة اللحمة في الفرن

مكونات الطريقة:-

كوبان كبيران من الطحينة.

نصف كوب حليب مجفف.

بيضة واحدة.

رشة ملح.

ثلاث ملاعق صغيرة من السكر.

خميرة فورية.

زيت قلي.

ماء فاتر .

كيلو لحمة مفرومة.

زيت نباتي.

طماطم مجففة.

فلفل أسود.

زعتر مجفف.

ثوم بودرة.

جبنة كريمي.

دبس الرمان.

جبنة موتزاريا.

جبنة شيدر.

خطوات تحضير العجينة

قومي بوضع البيضة والحليب والسكر والملح والزيت النباتي والطحينة كلهم في وعاء مناسب وأضيفي إليهم الماء الفاتر تدريجيًا.

بصب الماء تتكون لديك عجينة لينة قومي بعجنها قليلًا ثم غطيها بقطعة قماشية واتركيها حتى تختمر قليلًا.

كيفية تحضير الفطيرة بالحشوة