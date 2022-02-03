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عمر شويل - جدة بـ2 كوب دقيق حضري فطيرة اللحمة والجبنة الموتزريلا بالفرن بعجينة هشه وخفيفه والطعم رائع جداً - ثقفني
بـ2 كوب دقيق حضري فطيرة اللحمة بالفرن بعجينة هشه وخفيفه تعد فطيرة اللحمة في الفرن من الفطائر اللذيذة والتي عليها إقبال شديد وهي من الوصفات بريطانية المنشأ حيث كان يتم إعدادها قديمًا وانتقلت الوصفة إلى باقي بقاع العالم بعد ذلك، ويتم عملها بأكثر من طريقة كما أنه يمكنك تغيير الحشوة إذا كنت لا تفضل اللحمة، ويتم بيع فطائر اللحمة في المحلات ولكنها غير مضمونة فالأطعمة التي تحتوي على لحوم لا يجب شرائها من الخارج حيث أننا لا نعرف مصدر اللحوم، وطريقة تحضير الفطيرة في المنزل سهلة وغير مكلفة نهائيًا.
طريقة تحضير فطيرة اللحمة في الفرن
مكونات الطريقة:-
- كوبان كبيران من الطحينة.
- نصف كوب حليب مجفف.
- بيضة واحدة.
- رشة ملح.
- ثلاث ملاعق صغيرة من السكر.
- خميرة فورية.
- زيت قلي.
- ماء فاتر .
- كيلو لحمة مفرومة.
- زيت نباتي.
- طماطم مجففة.
- فلفل أسود.
- زعتر مجفف.
- ثوم بودرة.
- جبنة كريمي.
- دبس الرمان.
- جبنة موتزاريا.
- جبنة شيدر.
خطوات تحضير العجينة
- قومي بوضع البيضة والحليب والسكر والملح والزيت النباتي والطحينة كلهم في وعاء مناسب وأضيفي إليهم الماء الفاتر تدريجيًا.
- بصب الماء تتكون لديك عجينة لينة قومي بعجنها قليلًا ثم غطيها بقطعة قماشية واتركيها حتى تختمر قليلًا.
كيفية تحضير الفطيرة بالحشوة
- ضعي الزيت النباتي على وعاء على درجة حرارة نار هادئة ثم ضعي اللحمة المفرومة في الوعاء والزيت وقلبيها حتى يصبح لونها بني اللون.
- أضيفي الثوم والطماطم والفلفل الأسود والزعتر والملح والطحين وقلبيهم على اللحمة ثم أضيفي نصف كوب ماء فاتر.
- قومي بإضافة الجبنة الكريمي وضعيها على النار حتى تذوب تمامًا ثم ارفعي الوعاء من على النار وأضيفي إليه الرمان ثم اتركي الحشوة تبرد.
- ضعي كل من جبنة الموتزاريلا وجبنة الشيدر في وعاء وقلبيهم بعد أن تقطعي الجبن إلى قطع مختلفة.
- أحضري صينية فرن ثم قومي بفرد العجينة في الصينية ويجب أن تكون الصينية مدهونة بالزيت ثم ضعي الحشوة عليها ثم أضيفي الجبن من النوعين.
- غطي الحشوة بقطعة أخرى من العجينة وأضيفي إليها جبنة موتزاريلا حتى تعطيها طعم وشكل مميز.
- ضعي الصينية داخل الفرن على درجة حرارة 195 درجة مئوية حتى تنضج وتحمر قليلًا.
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