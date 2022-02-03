مفعول ملعقة الخميرة لتبييض وتسمين الوجه ونفخ الخدود وتوريدها لن تصدقي جمال وجهك

البشرة السمراء أو الداكنة تعتبر من أكثر المشاكل التي تواجه العديد من الفتيات حيث أنهم يرغبون في تبييض الوجه والحصول علي بشرة بيضاء وصافية من وجود العيوب التي تؤثر على شكل الوجه، فمن المعروف أن هذا اللون قد يظهر أحيانا بسبب التعرض الدائم لأشعة الشمس الضارة التي يكون لها دور كبير جدا في وجود الحروق التي تؤثر على الوجه ويكون لونه شديد السواد، ولكن قد توجد الكثير من العوامل التي تتسبب في سواد البشرة وهي الإستخدام الكثير لمستحضرات التجميل أو إستعمال كريمات الترطيب التي تحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة، وأيضا يظهر نتيجة عدم تقشيرها أو تنظيفها فقد تتراكم خلايا الجلد الميتة لذلك من الضروري أن نهتم بالبشرة ونقوم بتنظيفها من خلال إستخدام البخار والماسكات الطبيعية التي يكون لها القدرة في تنظيف البشرة بشكل جيد، فهي تعمل على إزالة الأتربة والشوائب التي عندما تتراكم تظهر الوجه باللون الأسمر وأحيانا قد توجد مشكلة أخرى بالوجه ممكن أن تؤثر على الشكل وهي البشرة النحيفة، لذلك تبحث كل فتاة أو إمرأة عن حل لهذه المشكلة.

مكونات خلطة الخميرة والزبادي لتبييض وتسمين الوجه

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل خلطة الخميرة والزبادي لتبييض وتسمين الوجه