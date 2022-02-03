يصنع المعجزات.. قومي بوضع القرنفل تحت اللسان كل يوم قبل النوم والسبب مذهل لن تسغني عنه من اليوم

يصنع المعجزات.. قومي بوضع القرنفل تحت اللسان كل يوم قبل النوم القرنفل كانوا يستخدمونها في تحضير معظم الأدوية وخاصة أدوية تسكين الألم حيث أنه يحتوي في مكوناته على مواد مسكنة ومهدئة، وبعد تجارب وأبحاث على وضع القرنفل تحت اللسان وجد أنه يعمل على تهدئة آلام الفم والقضاء على رائحة الفم الكريهة وغيرها من الفوائد التي سنعرضها بالتفصيل في السطور القادمة من مقالنا اليوم، كما أن القرنفل يدخل في عمل وصفات وخلطات مختلفة للبشرة والشعر.

أهم فوائد وضع القرنفل تحت اللسان

للقرنفل فوائد صحية متعددة وتتمثل هذه الفوائد في كل مما يلي:-

يعمل القرنفل على تعزيز عملية الهضم ويطرد غازات وانتفاخات المعدة التي تسببها مشاكل المعدة والاضطرابات الداخلية للأمعاء.

كما أنه يمنع الشعور بالقيء والغثيان ويمنع الشعور بالدوار والدوخة.

يعطيك شعور كبير بالشبع وبذل يساهم بشكل كبير في إنقاص الوزن لاحتوائه على الألياف الطبيعية المفيدة.

يعالج التهابات المعدة وخاصة قرحة المعدة وعسر الهضم وارتجاء المريء حيث أنه يتم إدخاله في تحضير أدوية المعدة.

وضع حبة من مسامير القرنفل تحت لسانك قبل النوم يساعد في ضبط مستوى السكر في الدم وتنقية الجسم من السموم.

يساعد القرنفل في خفض الوزن الزائد حيث أنه يخلص الجسم من الدهون الزائدة والترهلات .

يعالج السعال المزمن ونزلات البرد الحادة ويخلصك من أعراض البرد ومفيد ضد الفيروسات والأنفلونزا.

كما أنها تعالج مشاكل الجيوب الأنفية وانسداد الأنف.

مسكن لألم الأسنان الحاد ويقضي على رائحة الفم الكريهة.

يساعد في تقوية الذاكرة ويحمي من الخرف والزهايمر.

يتميز برائحة نفاذة يمكن استنشاقها ومفيدة إلى صحة الجهاز الهضمي.

يساعد في طرد الإفرازات المخاطية التي تساعد سد الرئتين وإعاقة التنفس.

يقوي الجهاز المناعي لاحتوائه على الفيتامينات الهامة التي تقوي المناعة البشرية وخاصة فيتامين سي.

طريقة وضع القرنفل تحت اللسان

يمكنك اتباع الخطوات التالية لوضع القرنفل أثناء الليل تحت لسانك:-