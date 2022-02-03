لو عندك شعر أبيض بملعقة قرنفل تخلصي من شيب الشعر المبكر نهائياً ورجعي شبابك تاني بدون ضرر

الشيب أصبح مشكلة كبيرة يعاني منها الكبار والصغار وذلك لأن مشكلة الشيب أصبحت لا تقتصر على التقدم في العمر فقط، حيث أصبح الشباب في عمر العشرينات والثلاثينات يعانون من ظهور الشعر الأبيض نتيجة الكثير من العوامل وأهمها العوامل الوراثية، ونظرًا لأن صبغات الشعر تؤثر عليه بشكل كبير وتؤدي إلى تلفه وسقوطه بالإضافة إلى أنها تكون حل مؤقت وتختفي مع الوقت، لذلك لابد من استخدام القرنفل في القضاء على الشيب لأنه يحقق نتائج ممتازة.

وصفة القرنفل وزيت السمسم وزيت الخردل

هذه الوصفة من أكثر الوصفات الفعالة في التخلص من الشيب لأن زيت السمسم وزيت الخردل لهم دور كبير في القضاء على الشيب بجانب القرنفل

المكونات

ربع كوب متوسط الحجم من زيت القرنفل.

نصف كوب من كل من زيت الخردل وزيت السمسم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

كوب واحد من أي نوع من الكريم المرطب للشعر.

طريقة التطبيق

تخلط جميع الزيوت مع بعضها ثم يتم إضافتها إلى الكريم.

تقلب المكونات مع بعض حتى تتداخل الزيوت مع الكريم جيدًا.

يغسل الشعر أولًا بالماء والشامبو المناسب للتخلص من آثار الزيوت والأتربة.

يجفف الشعر جيدًا بإستخدام السيشوار.

يوضع الخليط على الشعر ويترك لمدة لا تقل عن ثلاثة ساعات.

يغسل الشعر بالماء الفاتر جيدًا.

لابد من استخدام الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج في التخلص من الشيب.

وصفة زيت القرنفل وزيت جوز الهند

يعمل زيت جوز الهند على ترطيب الشعر بشكل كبير لذلك فهو عامل مساعد بجانب زيت القرنفل للتخلص من الشيب

المكونات

ملعقتان كبيرتان من زيت القرنفل.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التطبيق