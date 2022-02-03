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عمر شويل - جدة فكرة جهنمية لسلق ولف الكرنب بسرعة الصاروخ وبدون مجهود مهما كانت الكمية - ثقفني
يعتبر محشي الكرنب من أكثر الأكلات التي يعشقها جميع الأشخاص ولا يختلف عليها اثنين، حتى الأطفال يعشقونه أيضًا وذلك لأنه يتميز بمذاقه اللذيذ والشهي، بالإضافة إلى انه يوجد به الكثير من الفوائد لأنه يحتوي على جميع العناصر الغذائية، ولا تخلو منه السفرات في العزائم والمناسبات، لكن تشعر الكثير من السيدات بالملل أثناء لفه ويبحثون عن طرق سهلة وسريعة في اللف.
أسهل طريقة للف الكرنب
تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق انتشارًا بين السيدات لأنها تعتبر من أسرع الطرق وقد قام الكثير منهم بتجربتها وبالفعل كانت نتيجتها جيدة في إنجاز اللف في أسرع وقت ممكن وهذه الطريقة هي
- في البداية نحضر الكنب ونتخلص من الأوراق الخارجية الذابلة.
- نغسل الكرنب بالماء الجاري للتخلص من أي أتربة موجودة بها.
- تقطع رأس الكرنب بشكل دائري لتفريغ قلب الكرنب.
- نحضر وعاء كبير يتناسب مع حجم الكرنب ونضع فيه الماء ونضعه على النار ونتركه حتى يصل الماء إلى مرحلة الغليان.
- نضع الملح والكمون في الماء ونضع فيها الكرنبة بالكامل بدون أن نقطع الأوراق.
- نبدأ في تحريك الكرنب على جميع الجهات لكي تغمرها الماء من جميع النواحي وتدخل داخلها لكي تنضج جميع الأوراق.
- نبدأ برفع الأوراق التي نضجت من على النار في طبق جانبي ونحرص على أن تكون الورقة مفرودة تمامًا.
- نترك الفرصة لباقي الأوراق في النضج وكلما تنضج ورقة أخرى نرفعها من على النار ونضعها جانبًا حتى الانتهاء من جميع الأوراق.
- نقوم بتقطيع الأوراق بالمقص حيث يتم لف الورقة وتقطيع الجزء العلوي منها وهو الجزء الذي يوجد به العروق.
- بعدها نقطع الأوراق بالمقص على ثلاثة أحجام متساوية أو أربعة على حسب الرغبة.
- يتم القيام بعمل الخلطة وتجهيزها.
- نحضر الأوراق وتكون طويلة نقوم بوضع الخلطة على طرف الورقة ولفها وتقطيع باقي الورقة بأصابع اليد.
- ونعيد وضع الخلطة مرة أخرى ولف الورقة ونقطع الجزء المتبقي حتى أن تنتهي الورقة.
- نقوم بتكرار هذه العملية إلى إنتهاء الأوراق بالكامل.
- نضع أصابع المحشي في الوعاء ونضع عليه الماء المغلي ونقوم بسلقه.
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