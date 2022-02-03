نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغريبة الدايبة على أصولها بمقادير مظبوطة أعملي الغريبة الناعمة بطريقة مضمونة وناجحة 100% في المقال التالي
تعتبر الغريبه من الحلويات المرتبطه بالأعياد والمناسبات الخاصه يحبها الكبار والصغارفهي تعتبر من البسكوتات الناعمه الصنع تحتوي على كميه وفيره من السمن في صنعها. يتعامل معها بحذر حتى لا يهدر منها الكثير من شده نعوميتها فيتم تحضيرها في الأعياد دائما فهي تعد من العادات التي ترتبط بالأعياد يتم تحضيرها تقوم ربه المنزل باعدادها في المنزل بكل سهوله فمكوناتها سهله وموجوده في كل منزل ويشاركها أطفالها أيضا في اعدادها بكل حب.وتعتبر الغريبة من الحلويات التي لاتحتوي أيضا على مكسبات طعم او لون فتكون صحيه لاطفالنا ويمكن اعدادها في اي وقت واي مناسبه لا يقتصر اعدادها على الأعياد وحسب فهي حلوة سريعه يمكن اعدادها وتقديمها أيضا للضيوف.
مكونات عمل الغريبة
- ٢ كوب سكر ابيض بودر.
- ٢ كوب سمن بلدي بدرجه حراره الغرفه.
- ٤ كوب دقيق ابيض خاص بالحلويات.
- نصف كوب مكسرات حسب الرغبه للتزيين (بندق او لوز او فستدق او سوداني).
- ملعقة صغيرة فانيليا سائله.
- بياض بيضه واحده بدرجه حراره الغرفه.
- رشه ملح.
طريقة التحضير
- في وعاء نقوم بوضع السمن ويتم ضربها بمضرب كهربائي او يدوي حتى تتجانس.
- يتم وضع السكر تدريجياً مع الاستمرار بالضرب حتى تنتهي كل الكميه ويتم تغير اللون الي الأبيض حتى يذوب السكر مع السمن ويصبح القوام كريمي مثل الكريم شانتيه.
- يتم بعد ذلك وضع صفار البيض والضرب مره اخرى حتى يتجانس مع الخليط.
- ثم يتم وضع رشه الملح ومعلقه الفانيليا السائله ويتم خلط الخليط جيدا حتى يمتزج تماما.
- يتم اضافة الدقيق بعد نخله تدريجياً مع الخلط وليس العجن يتم لم العجين باليد حتى الانتهاء من كميه الدقيق كلها.
- تترك العجين مغطاه بفوطه نظيفه لكي ترتاح لمده عشر دقايق ثم يتم التقطيع كور صغير في حجم حبه الليمون ووضعها في صاج او صينيه للخبز دون دهنه باي ماده دهنيه.
- نقوم بوضع المكسرات حسب الرغبه على كل حبه حتى الانتهاء من الكميه.
- يتم الخبز في درجه حراره ٢٠٠ لمده عشر دقايق ثم تخرج تترك حتى تبرد تماما ويتم نقلها في علبه محكمه الغلق.
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