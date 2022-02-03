الغريبة الدايبة على أصولها بمقادير مظبوطة أعملي الغريبة الناعمة بطريقة مضمونة وناجحة 100%

تعتبر الغريبه من الحلويات المرتبطه بالأعياد والمناسبات الخاصه يحبها الكبار والصغارفهي تعتبر من البسكوتات الناعمه الصنع تحتوي على كميه وفيره من السمن في صنعها. يتعامل معها بحذر حتى لا يهدر منها الكثير من شده نعوميتها فيتم تحضيرها في الأعياد دائما فهي تعد من العادات التي ترتبط بالأعياد يتم تحضيرها تقوم ربه المنزل باعدادها في المنزل بكل سهوله فمكوناتها سهله وموجوده في كل منزل ويشاركها أطفالها أيضا في اعدادها بكل حب.وتعتبر الغريبة من الحلويات التي لاتحتوي أيضا على مكسبات طعم او لون فتكون صحيه لاطفالنا ويمكن اعدادها في اي وقت واي مناسبه لا يقتصر اعدادها على الأعياد وحسب فهي حلوة سريعه يمكن اعدادها وتقديمها أيضا للضيوف.

مكونات عمل الغريبة

٢ كوب سكر ابيض بودر.

٢ كوب سمن بلدي بدرجه حراره الغرفه.

٤ كوب دقيق ابيض خاص بالحلويات.

نصف كوب مكسرات حسب الرغبه للتزيين (بندق او لوز او فستدق او سوداني).

ملعقة صغيرة فانيليا سائله.

بياض بيضه واحده بدرجه حراره الغرفه.

رشه ملح.

طريقة التحضير