انقذ اسنانك من الضياع.. تبيض الأسنان كالؤلؤ في 3 دقائق وإزالة الاصفرار والجير نهائيا

تبيض الأسنان، أن الحصول على ابتسامة بيضاء وناصعة وأسنان نظيفة هو هدف الكثيرين، ولأن جلسات تبيض الأسنان الموجودة بالعيادات والمراكز الطبية قد تكون مكلفة بالنسبة لكثير من الأشخاص، لذلك فإن الحل لتبيض الأسنان هو الاهتمام بتنظيف وغسل الأسنان بطريقة صحيحة يومياً، كذلك استخدام بعض الوصفات الطبيعية الآمنة التي تساعد على تبيض الأسنان والتخلص من الاصفرار نهائياً، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أبسط الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها لتبيض الأسنان وكيف يمكن إعدادها واستخدامها في المنزل؟

وصفة طبيعية لتبيض الاسنان

المكونات

مكونات تلك الوصفة بسيطة ورخيصة ومتوفرة في كل منزل، فكل ما سنحتاج إليه لإعدادها مكونين فقط وهما:

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من أي نوع من أنواع معجون الأسنان.

طريقة إعداد وصفة تبيض الأسنان

لإعداد وصفة الكركم والمعجون لتبيض الأسنان لن نحتاج إلى وقت، فكل الخطوات لن تأخذ أكثر من خمس دقائق، بعدها ستحصل على ابتسامة بيضاء وجذابة، فخطوات إعداد واستخدام الوصفة تتم كما يلي:

توضع نصف ملعقة صغيرة من الكركم في وعاء نظيف.

يتم إضافة ملعقة صغيرة من أي نوع من أنواع معجون الأسنان التي يتم استخدامها يَوْمِيًّا على الكركم.

يخلط الكركم معجون الأسنان معاً جيدًا حتى يصبح المزيج مختلط.

بعد ذلك يتم وضع الخليط على فرشاة أسنان نظيفة، ويتم غسل الأسنان بطريقة صحيحة من أسفل لأعلى، ومن الداخل إلى الخارج.

ونستمر في غسل الأسنان لمدة خمس دقائق، حتى نتأكد من أن الأسنان قد تم تفرشيها بالكامل باستخدام الكركم ومعجون الأسنان.

بعد ذلك يتم المضمضة بماء نظيف للتخلص من بقايا الكركم والمعجون الموجودة على الأسنان.

ثم يتم غسل الأسنان مرة أخرى باستخدام الفرشاة والمعجون فقط، حتى نتخلص من أي أثار للخليط قد يكون عالق بالأسنان.

ينصح باستخدام وصفة الكركم ومعجون الأسنان مرة واحدة بالأسبوع، بعدها ستلاحظ تبيض الأسنان بدرجات واضحة

وصفة الكركم ومعجون الأسنان وصفة آمنة ومصرح بها من أطباء الأسنان، ولكن يجب عدم استخدامها أكثر من مرة واحدة في الأسبوع حتى لا تتأثر الأسنان.