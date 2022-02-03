معجزة ملعقة القرنفل لتنعيم وتطويل الشعر وإزالة الشيب المبكر وعلاج الجفاف وتقوية البوصيلات

نجد أن الكثير من الأشخاص وخاصة النساء يتعرضون الى مشكلات عديدة خاصة بالشعر منها تلف الشعر والشعر الخشن ويسبب احراج كبير لهم، ويبحثون عن طرق متنوعة للتخلص من مشكلات الشعر فقد يلجأون إلى استخدام الطرق التقليدية مثل فرد الشعر مما يؤثر بالسلب على الشعر وضعف بصيلات الشعر، فيستخدمون طرق طبيعية ومنها استخدام القرنفل لتنعيم الشعر.

القرنفل لتطويل وتنعيم الشعر

المقادير

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقتين كبيرتين من زيت القرنفل.

إستخدام زجاجة فارغة.

نحضر فوطة قطنية دافئة.

طريقة التحضير

نضع في وعاء صغير نصف كوب من زيت الزيتون ونضيف عليه ملعقتين كبيرتين من زيت القرنفل ونقلبهم مع بعض.

نضع خلطة القرنفل علي النار حتي يكون الخليط دافئ فلا يصل إلى حد الغليان حتي نستطيع تحمله.

نترك خليط القرنفل حتي يتم تبريدها وبعد ذلك نضعه في زجاجة فارغة.

نبدأ في استخدام خليط زيت القرنفل ونضع قليل منه على اطراف الايدي وندلك به فروة الرأس من الجذور حتى أطراف الشعر.

نترك خليط زيت القرنفل على الشعر لمدة ثلث ساعة ثم نضع فوطة قطنية دافئة على الشعر.

نقوم بغسل الشعر جيدا من خليط زيت القرنفل وبعد ذلك نستخدم الشامبو المناسب لنوع الشعر.

خلطة مطحون القرنفل والحليب

المقادير

ملعقتين كبيرتين من الحليب.

ملعقتين كبيرتين من القرنفل المطحون.

إستخدام فوطة قطنية جافة.

طريقة التحضير