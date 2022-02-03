طريقة عمل كباب الحلة مثل الزبدة

طريقة عمل كباب الحلة من الطرق المتميزة جدا لعمل اللحم بطريقة مميزة وبمذاق ولا أروع حيث نصنعها ونقدمها مثل الزبدة في الملمس والتسوية بنسبة 100% فبدلا من أن نقوم بشوي اللحم وفي معظم الوصفات تنشف اللحم من الشواء علي الفحم وتصبح صعبة في المضغ ولذلك سوف نقدم لكم أسهل طريقة لتقديم اللحم بشكل صحي وذو مذاق مميز وناعمة مثل الزبدة تماما وعن تجربة فقط اتبعوا الخطوات بكل دقة وسوف تحصلون علي نتيجة ممتازة ومن خلال حلة واحدة نضع بها المكونات وتحصلون علي أحلي مذاق ممكن تتخيلوه احلي من المحلات ومن جانب أخر أنتم ضامنين مصدر اللحم وجودته.

طريقة التحضير

عليك إحضار حلة علي النار ونضع بها معلقة السمن ثم قطع اللحم ونقوم بتشويح اللحم علي النار حتي يتغير لونه ويصبح داكن، ثم نضيف البصل ونقوم بالتقليب الجيد لهم ونقوم بوضع المياه والفلفل الأسود و مرقة الدجاج ومعلقتين الخل ورشه السكر والبهارات مع التقليب الجيد ونتركه علي النار خاصة نار هادئة حتي ينضج وأن احتاج مياه نزود له حتي يتم تسويته تماما ونقدمه بجانب الأرز الأبيض أو المعكرونة كما تحبون، وهناك ملحوظة حابة أوضحها لكم وهي الهدف من وضع السكر والخل هو تمام تسوية اللحم بشكل كامل وجعلها مثل الزبدة فهذا السر لا يعرفه الكثير وبألف هنا.

من جانب أخر يمكنك أستخدام اللحم الضاني بدل اللحم العادي في إعداد كباب الحلة فعليك سيدتي استبدال اللحم الضاني باللحم البقري أو الجاموسي وعمل نفس الخطوات ولكن اللحم الضاني يأخذ وقت أطول في التسوية فيمكنك ترك الحلة علي النار من سعة ونصف إلي ساعتين حتي يستوي اللحم الضاني بشكل كامل ويمكنك تقديمه بجانب الفتة وتكون مناسبة جدا أو بجانب الأرز البسمتي أو المعكرونة كما تحبون ومن جانب أخر متاح عملها ساندوتشات في العيش البلدي اللذيذ أو العيش الفينو ويمكن وضع عليها طحينه وبجانبها بعض الكسبرة الخضراء أو طبق من السلطة البلدي وبألف هنا.