خلطتي السحرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها وهتخليها متماسكة انسي أنها تكش أو تفك

أفضل الوجبات والوصفات التي تعتمد بشكل أساسي على مكون اللحم المفروم ومن الممكن أن يتم إعدادها بمنتهى السهولة ومن خلال خطوات بسيطة جدا من السهل الحصول على أفضل وجبة ووصفة من الكفتة والتي يفضل تناولها مختلف الأشخاص، وتعد طريقة التحضير والمكونات هي التي تجعل الوصفة مميزة ومن خلال ما يأتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف على أهم المعلومات عن الطريقة المتبعة لتجهيز وتحضير الكفتة، وكذلك أهم ما يمكن إحضاره من مقادير أساسية لعمل الكفتة بأفضل طعم.

مقادير الكفتة

من الممكن أن تقوم ربة البيت بإعداد أفضل وصفة من وصفات الكفتة وهذا ما يتم من خلال الاستعانة بأبسط المكونات لتحضير الكفتة وأهم تلك المكونات هي اللحم المفروم مع بعض المكونات الأخرى والتي نتطرق لها من خلال الآتي من تلك السطور المقبلة، من الممكن أن يتم عمل الكفتة من خلال استخدام المكونات التالية:

كيلو من اللحم المفروم.

توابل الكفتة.

رشة من جوزة الطيب.

ربع ملعقة من بيكينج بودر.

ربع كوب من فول الصويا.

عدد ثمرتين مبشورتين من البصل.

ملح وفلفل أسود ناعم.

بقدونس مفروم.

كيفية تحضير الكفتة المشوية

بالإمكان اتباع الخطوات الآتية لكي يتم التحضير لوصفة مميزة من الكفتة المشوية وكما يتم إحضارها من المحلات والخطوات نذكرها على النحو الآتي:

قومي بإحضار وعاء يكون بحجم مناسب.

ضعي كمية اللحم المفروم التي تتوفر لديك.

إضافة كل التوابل التي تعمل على تنكيه الكفتة مع بقية المكونات الجافة والتقليب الجيد للمكونات.

البقدونس المفروم مع البصل تتم إضافتهما إلى الخليط من الحم المفروم مع التوابل ويتم التقليب الجيد للمكونات.

نقع فول الصويا بالقليل من الماء ربع ساعة ثم تصفيته تماما من الماء لتتم إضافته لخليط اللحم المفروم.

من المفضل العجن اليدوي لخليط الكفتة للحصول على معجون اللحم المتماسك والمتجانس وسهل التشكيل.

تتم خطوة تشكيل الكفتة إلى أصابع مع مراعاة أن تكون متناسبة ومتناسق في الحجم.

ثم يتم تشميع اللحم المفروم بعد تشكيله ويوضع بالثلاجة مدة نصف ساعة قبل التسوية على جريل الفحم وهي أفضل طرق لتسوية.

الكفتة المشوية من الأكلات المحببة لدي الكثير من الأطفال والكبار كما أنها تعتبر من الأكلات السهله ويمكن إعدادها في وقت قصير فقدمنا لكم من خلال المقال طريقة سهلة لعمل الكفتة المشوية بأسرار وتكات احلي من الحاتي والسر في إضافة ملعقة من النشا التي تجعلها متماسكة كما أنها تضاعف حجمها وتجعلها لا تكش أو تفك.