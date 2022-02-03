9 طرق سهلة ترفعي بيهم شعرك بسرعة لو مستعجلة

الصبح وانتي مستعجلة ومعندكيش وقت ، من المفيد ان يكون عندك طرق سهلة لرفع شعرك بسرعة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طرق سهلة لرفع الشعر بسرعة ، سواء شعرك قصير, متوسط الطول او طويل.

3 حاجات اساسية للشعر:

– التوكة ال Claw clip:

التوكة دي من التوك اللي كانت موضة جدا في التسعينات ، وهي من الحاجات الاساسية اللي لازم تكون عندك للشعر ، لانها تعتبر اسهل حاجة ممكن تستخدميها لرفع الشعر بسرعة.

– بنس الشعر:

بنس الشعر كمان من الادوات اللي لازم تكون موجودة عندك ، لان سهل استخدامها وهتساعدك ترفعي شعرك وتثبتيه بسهولة ، وتقدري تعلمي تسريحات شعر كاملة باستخدام البنس.

– الشامبو الجاف:

الشامبو الجاف مفيد للشعر في اليوم التالت او الرابع من غسله للتخلص من الزيوت الزيادة ، ولكن كمان ممكن يبقى مفيد جدا على الشعر اللي لسه مغسول ، هيديكي حجم اضافي للشعر قبل رفعه.

طرق سهلة لرفع الشعر:

– طرق سهلة لرفع الشعر للشعر القصير:

طريقة عمل الضفيرة الهولندية:

تسريحة Easy half up top knot:

تسريحات شعر سهلة باستخدام البنس للشعر القصير:

– طرق سهلة لرفع الشعر للشعر متوسط الطول:

تسريحة باستخدام ال Claw clip:

تسريحة ال Space bun:

تسريحة ال Fishtail braid ضفيرة ديل السمكة:

– طرق لرفع الشعر للشعر الطويل:

تسريحة الكحكة باستخدام القلم الرصاص:

تسريحة ال Rope braid في دقيقتين:

تسريحات سهلة باستخدام ال Claw clip:

تسريحات شعر للخريف والشتا ستايلش ومريحة ومناسبة للياقة العالية

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