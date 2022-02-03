طريقة تحضير عجينة الكريب الحلو والمالح من المنزل بطريقة المحلات بحشوات مختلفة

عجينة الكريب من أكثر الأشياء التي يتساءل عنها جميع الأمهات وربات البيوت وهو معرفة سر عجينة كريب المحلات و سر طراوة العجينة الجاهزة بهذا الشكل، الكريب أصبح في الأوقات الأخيرة من أهم الوجبات أو السندوتشات السريعة التي يفضلها الجميع بالأخص الشباب و الأطفال لهذا يعد من أكثر الوجبات طلباً في المطاعم والمحلات، ولهذا تبحث الأمهات عن طريقة تحضير من المنزل لكي يستطيعون تحضيره بأيديهم و تقديمه لأبنائهم من المنزل بطريقة صحية بعيداً اكل الشوارع الضار، لهذا سنقدم لكم الطريقة الصحيحة لتحضير عجينة الكريب من المنزل.

مقادير عجينة الكريب المالح

الكريب أصبح من أهم و أكثر الوجبات السريعة طلباً من قبل الشباب و الأطفال، لهذا يقومون بالذهاب إلي المطاعم لتناوله، ولذلك تسعى الأمهات على معرفة طريقة تحضيره لكى يستطيعون عمله من المنزل، كما أن الكريب من الوجبات السريعة التي لا تحتاج حشوه مخصوص، كما أن مكوناته بسيطة جدًا و متوفرة في معظم المنازل، مكونات عجينة الكريب المالح هي:

نصف كوب من الحليب

كوب من الدقيق.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

فلفل أسود.

نصف كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

مقادير الحشو:

صدر دجاج شرائح متبل.

جبن مشكلة.

زيتون مخلي.

صوص الكاتشب.

صوص المايونيز.

خيار مخلل.

طماطم مكعبات صغيرة.

فلفل أخضر شرائح.

طريقة التحضير

سنقدم لكي أسهل طريقة لتحضير عجينة الكريب الطرية مثل الجاهزة، الطريقة هي:

أولاً قومي بخلط الحليب البيضة مع الملح والفلفل الأسود في إناء ثم نضيف عليهم الماء و الزيت ونخلطهم جيداً.

ننزل بهذا الخليط على كوب الدقيق بالتدريج مع التقليب بالمضرب اليدوي لكي لا يحدث تكتلات.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في الخلاط الكهربائي ونقوم يضربه جيدا حتى يصبح قوامه سائل بعض الشئ أشبه بـعجينة القطايف.

ثم نقوم بتصفية الخليط بالمصفاة لكى نتأكد من عدم وجود تكتلات.

يفضل تركها 10 دقائق ترتاح.

نضع طاسة مسطحة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة ونقوم بدهن الزبدة عليها ثم نقوم بوضع ربع كوب من عجينة الكريب على الطاسة وعلى الفور نقوم بتوزيعها داخل الطاسة سواء بتحريك الطاسة أو بنشابة الكريب.

قومي بتهدئة النار حتى تتماسك عجينة الكريب ثم اقلبيها على الوجه الأخرى.

إذا كنت تردين تحضير العجينة دون وضع الحشو لابد من تغطية العجينة بقماشة لكى تحافظ على الطراوة.

اضيفي الآن الحشو صوص الكاتشب ثم صوص المايونيز وصدور الدجاج والطماطم و الفلفل والزيتون والجبن.

ثم قومي بتطبيق العجينة على شكل مثلث مثل الجاهز.

بعد ذلك يقدم إلى الطعام بالصحة والهنا.

عجينة الكريب الحلو

اشتهر أيضًا وبشكل ملحوظ استخدام عجينة الكريب في الحلويات فهي طريقة سهلة ولذيذة، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها وسنبدأ بمكونات وهي:

كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

كوب من الدقيق.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

3 معالق كبار من السكر.

باكيت من الفانيليا.

مقادير الحشو

شوكولاته نوتيلا.

شرائح موز.

قطع فراولة أو كيوي.

مربي.

طريقة التحضير