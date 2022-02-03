نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الحلاوة الطحينية السادة و الشوكولاتة مثل المصانع بقوامها المضبوط أحلى من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الحلاوة الطحينية من أكثر المقبلات التي يتم تناولها في الإفطار و العشاء، كما أنها من أكثر الأشياء المغذية و المشبعة التي تعطي للجسم طاقة وحيوية، لذلك تحرص جميع الأمهات على أن يتناول أبنائها الحلاوة الطحينية بشكل دائما لكى يستطيعون الاستفادة من القيم الغذائية التي تتواجد في الحلاوة الطحينة ولأنها أصبحت مكلفة الثمن كثيراً وأصبح شرائها غالي الثمن على بعض الأشخاص، سنقدم لكم طريقة تحضيرها من المنزل لكي تقومي بتحضيرها بيدك من المنزل دون إضافة مواد حافظة و بطريقة اقتصادية جدًا.

مكونات الحلاوة الطحينية

الحلاوة الطحينية من أكثر المقبلات الاقتصادية جدا لأنها تحتوي على مكونات بسيطة وغير مكلفة، مكونات تحضيرها هي:

كوب ونصف سكر بودرة منخول.

ملعقة من النشا.

كوب ونصف من الحليب البودرة منخول.

كوب من الطحينة الخام.

نكهات أخرى

ربع كوب من صوص الشوكولاته.

فستق مجروش جرشناً خشن.

ربع كوب من السمسم المحمص.

فول سوداني مجروش جرشناً خشن.

ربع كوب من جوز الهند.

شوكليت شيبس.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينة

من أسهل وأسرع المقبلات التي يتم تحضيرها من المنزل هي الحلاوة الطحينية، خطوات تحضيرها هي:

أولا نأتي بوعاء كبير ونضع الحليب البودر مع السكر البودرة و نقلبه جيدًا حتى يمتزجا.

ثم قومي بإضافة النشا ونقلبها جيدًا.

بالتدريج نقوم بإضافة الطحينة الخام مع التقليب المستمر بمضرب يدوي أو بالمعلقة

نقلب هذه المكونات حتى يصبح القوام أشبه بحبات الرمل المبلل.

نقلب هذه المكونات حتى يصبح القوام أشبه بحبات الرمل المبلل. يمكننا الآن إضافة النكهات المفضلة سواء صوص الشوكولاتة أو البندق او الفول او السمسم المحمص.

نخلطه مع المكونات جيدًا حتى يمتزجا.

بعد ذلك نأتي بقالب الكيك ونقوم بتوزيع القليل من الزيت داخل القلب.

يمكننا هنا أيضا إضافة القليل من الفول السوداني في قاع القالب سوف يعطيها طعم مميز جدًا.

ثم نقوم بإضافة خليط الحلاوة الطحينية في القالب.

اضغط على المكونات داخل القالب لكي يأخذ شكل القالب.

نقوم بتغطية الحلاوة الطحينية ثم نضع القالب في الثلاجة لمدة 5 ساعات حتى يتماسك.

بعد ذلك نقوم بقلب القالب ستلاحظين أن قوام الحلاوة حلاوة الطحينية أصبح متماسك تمامًا مثل الجاهزة.

نقوم بتقطيع الحلاوة الطحينية مكعبات متوسطة الحجم وتقدم للطعام بالصحة والهنا.

أسرار تحضير الحلاوة الطحينة

لكى تحصلين على حلاوة طحينة مثل الجاهزة بقوامها المظبوط المتماسك و طعمها اللذيذ، لابد من مراعاة تلك الأشياء التالية:

لابد من اختيار نوع حليب بودر جيد، لأنه سيؤثر على طعم الحلاوة الطحينية.

من الأفضل أن نقوم بتخل السكر الأبيض، ولابد أن يكون بودر لكى يسهل اختلاطة مع المكونات.

اتركي خليط الحلاوة الطحينية في الثلاجة المدة المطلوبة لكى يتماسك بشكل الصحيح.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة

أصبح هذا النوع من الحلاوة الطحينية من الذ وأحب الأنواع بالأخص الأطفال، مكوناته هي:

2 كوب من السكر البودر.

ربع كوب من الكاكاو.

نصف كوب من الطحينة.

نصف كوب من الحليب البودر.

ربع كوب من المكسرات المجروشة او الفول السوداني المجروش.

طريقة التحضير

ضعي السكر و الحليب البودر الطحينة و الكاكاو في وعاء ونقوم بخلط كافة هذه المكونات حتى يمتزجا.

نختلط المكونات حتى يصبح يتماسك.

نحضر قالب ونضع بداخله ورقة زبدة أو كيس بلاستيك ونضيف في قاع القلب نصف كمية المكسرات المجروشة.

ثم نضيف خليط الحلاوة الطحينة بالشوكولاتة ونوزعه في القالب.

ثم نوزع على وجه الحلاوة الكمية المتبقية من المكسرات.

نغطي الحلاوة الطحينية و نضعها في الثلاجة لمدة 6 ساعات حتى تتماسك ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.

فوائد الحلاوة الطحينية

هناك العديد من الفوائد و القيم الغذائية التي يحتوي عليها الحلاوة الطحينية، وأهم فوائد هي: