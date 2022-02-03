علاج الزها يمر و النسيان...اقوي وصفات لعلاج لزيادة التركيز وعدم التركيز وسريع الحفظ عند الصغار والكبار

اقوي وصفات لعلاج لزيادة التركيز، تبحث كثير من الأمهات عن بعض الوصفات التي تعمل على زيادة التركيز حيث يُعاني الكثير من الأطفال من مشكلة ضعف الذاكرة وعدم التركيز وخاصة عند المذاكرة مما يؤثر بالسلب عليهم ويزيد من نسبة القلق والتوتر لديهم كما يجعلهم يشعرون بعدم الثقة في النفس ولذلك نُقدم لكم بعض الوصفات التي تساعد على زيادة التركيز والتخلص من القلق الزائد والنسيان.

اقوي وصفات لعلاج لزيادة التركيز

فيما يلي سوف نقوم بتقديم الوصفات لزيادة التركيز وعدم النسيان

مكونات المستخدمة لصفة العسل والحليب لزيادة التركيز والتخلص من النسيان

كوب من الحليب الساخن.

ملعقتين من العسل نوع جيد.

طريقة المستخدمة لزيادة التركيز والتخلص من النسيان

نقوم بوضع ملعقتين العسل على كوب الحليب الساخن ونقلب العسل حتى يذوب.

نترك الكوب حتى يبرد ثم يقوم الطفل بتناوله، يُفضل تناول كوب بعد الإفطار وبعد العشاء.

يساعد العسل على تقوية الذاكرة وهو غني بالكثير من العناصر التي يحتاجها الجسم مثل الفيتامينات والمعادن.

الوصفة الثانية لزيادة الذاكرة عند الأطفال

يعد إكليل الجبل من الوصفات التي تقوم بتقوية الذاكرة والتخلص من حالات النسيان

وخاصة عند الأطفال كما تزيد من نسبة التركيز وتستخدم كالآتي:

وصفة إكليل الجبل لزيادة الذاكرة عند الأطفال

نحضر وعاء ونضع به كوب من الماء ونضعه على النار.

نترك الماء على النار حتى يغلي ثم نضع عليه ملعقتين من إكليل الجبل.

نقلب الإكليل مع الماء جيدًا ونتركه حتى يتبخر كمية من الماء.

نرفع الوعاء من النار وتركه يبرد ثم نُصفيه ونتناوله مرتين يوميًا.

وصفة النعناع والعسل زيادة التركيز عند الأطفال

يساعد النعناع في علاج العديد من الأمراض لأنه غني بكثير من العناصر المهمة للجسم مثل المعادن والفيتامينات

كما يقوم بتطهير المعدة والجسم من البكتيريا والفيروسات ويستخدم في المكونات التالية:

وصفة النعناع والعسل زيادة التركيز عند الأطفال

أربعة معالق من النعناع الأخضر.

ملعقتين من حبة البركة.

ملعقتين من العسل.

ملعقة من الزنجبيل.

كوب حليب ساخن.

طريقة استخدام وصفة النعناع والعسل زيادة التركيز عند الأطفال