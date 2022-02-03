أولادك بيحبوا البطاطس..طريقتى في تخزين وحفظ البطاطس لمدة سنه كامله من غير لون ولا طعمها يتغير

تخزين وحفظ البطاطس لمدة سنه كامله، تقوم الكثير من السيدات بتخزين الخضراوات لاستعمالها في وقت لاحق أثناء عدم تواجدها بكثرة ومنها البطاطس، فتعد البطاطس من أنواع الخضار الذي يستخدم بكثرة في إعداد أطعمة مختلفة، أحيانا يكون باهظ الثمن وأحياناً أخرى تكون غير موجودة، لذا يجب تخزينها، كما أن تخزين البطاطس يحتاج لشروط وأماكن معينة ليتم حفظها دون تلفها أو أن تصبح فاسدة.

تخزين وحفظ البطاطس لمدة سنه كامله

يجب دائما اختيار نوع جيد ومناسب من البطاطس حتى لا تفسد بسرعة.

نقوم بغسل البطاطس جيدا وتنظيفها من أي أتربة أو بكتريا حتى لا تؤثر عليها لاحقا.

يجب وضع البطاطس في مكان يتميز بظروف محددة ومميزة منها:مكان به درجة حرارة صقيع أي يكون بارد، لا توجد فيه أشعة شمس يكون مظلم، تكون به نسبة رطوبة متوسطة.

نأتي بصندوق أو طبق عميق جدا ونضع فيه البطاطس ونضع عليها قطعة قماش لونها غامق وتسمح للبطاطس بالتنفس أي يمر بعض الهواء إليها، من الأفضل أن يكون للصندوق فتحات من الجانب.

يجب عمل فحص للبطاطس على الأقل مرة أسبوعيا وتحريكها وذلك حتى لا تفسد.

طريقة تخزين البطاطس في المجمد

نأتي بنوع مناسب من البطاطس ونقوم بغسلها وتنظيفها جيدا ثم نقوم بتقشيرها وتقطيعها إلى قطع على هيئة مكعبات.

نقوم بوضع إناء على النار ونضع به مقدار ماء مع قليل من الملح، نضع البطاطس في الماء وننتظر حتى تكون نصف مستوية.

في الماء وننتظر حتى تكون نصف مستوية. نأتي بطبق ونقوم بوضع فيه القليل من الزيت ونضعها في المجمد حتى تتجمد تماما.

نخرجها ونقوم بوضعها في أكياس وتوضع في المجمد مرة أخرى.

عند استخدامها نقوم بسلقها مرة أخرى.

طريقة تخزين البطاطس بعد بشرها