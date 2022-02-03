وأخيراً جبتلكم أزاي تعملي الفول المدمس..سر عمل الفول المدمس في البيت بأطعم مختلفة أحلي فول ممكن تعمليه في حياتك

عمل الفول المدمس في البيت بأطعم مختلفة، يعد الفول من الأطباق الأساسية في وجبة الإفطار أو العشاء ومن أطباق السحور الرئيسية عند المصريين حيثُ أن الفول غني بكثير من البروتينات والفوائد التي يحتاجها الجسم وتبحث كثير من النساء عن الطريقة الصحيحة لتدميس الفول ليكون مثل الجاهز تمامًا ولذلك إليكم أبسط خطوات تدميس الفول وكيفية عمل الفول المدمس بالطماطم.

عمل الفول المدمس في البيت بأطعم مختلفة

يتم تدميس الفول في المنزل بمكونات اقتصادية وطريقة تحضير بسيطة كالتالي:

مكونات المطلوبة لتدميس الفول

نصف كيلو من الفول.

ربع كوب من الفول المدشوش.

نصف كوب من العدس الأصفر.

بصلة.

حبة طماطم.

ثوم مهروس.

ملعقة من الكركم.

خطوات تدميس الفول

نقوم بنقع الفول في الماء لمدة ثلاث ساعات أو أكثر.

بعد أن يمضي الوقت نغسل الفول جيدًا ونحضر الدماسة ونضع بها الفول والكركم والثوم والبصل والطماطم والعدس ونضع كمية من الماء تغطي كمية الفول الموجودة تمامًا.

نضع الدماسة على النار ونغطيها جيدًا وننتظر حتى يغلي ثم نقوم بتهدئة النار عليه لبضع ساعات من 6 إلى 7 ساعات حتى تنضج حبات الفول.

بعد أن ينضج نرفعه من النار ثم نستخدمه بالطريقة المرغوبة.

طريقة عمل الفول المدمس بالطماطم

طريقة اخري لتدميس الفول بالطماطم في البيت

المكونات المستخدمة لتدميس الفول في البيت

كوب من الفول المدمس.

وكوب من عصير الطماطم.

ملعقة من الثوم المهروس.

ملعقة من الملح.

وملعقة من الكمون.

ثلاثة ملاعق من عصير الليمون.

ملعقتين من زيت الزيتون.

بقدونس مفروم.

خطوات تحضير تدميس الفول بالطماطم