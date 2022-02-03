بدون فرن وبدون مجهود طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في الطاسة في 10 دقائق فقط لازم تجربية

بسكويت الشاي الاقتصادي في الطاسة، يعد بسكويت الطاسة اللذيذ والمقرمش إحدي أنواع الحلوى الخفيفة التي يسهل إعدادها بكل بساطة حيث لا تحتاج إلى فىن كما أن جميع مكوناتها متوفرة في كل منزل وتعد طريقة صنعه من الطرق الصحية، وهو من الوجبات الخفيفة التي نفضل جميعا تناولها خاصة في الصباح مع إحدى المشروبات الساخنة، لذا سوف نوضح طريقة عمل بسكويت الطاسة اللذيذ والمقرمش بطرق بسيطة جدا.

بسكويت الشاي الاقتصادي في الطاسة

سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل بسكويت الشاي الاقتصادي في الطاسة

مكونات عمل بسكويت الطاسة في البيت

3 بيضات متوسطة.

كوب دقيق قمح.

ملعقة بيكنج بودر.

¼ كوب من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

رشه ملح.

ملعقة من قشر الليمون الناعم.

مكونات تزين بسكويت الطاسة

ملعقة ونصف من مربى البرتقال.

ملعقتان من صوص الشوكولاتة.

ملعقتان من صوص التوت.

خطوات تحضير بسكويت الطاسة

نحضر وعاء العجن العميق ونضع به البيض وقشر الليمون والسكر ونخلطهم معا باستخدام المضرب الكهربائي لمدة دقيقتين.

نخلط كمية الدقيق والملح والبيكنج بودر معا في وعاء اخر ثم نبدأ بإضافتهم تدريجيا إلى الخليط السابق مع الاستمرار بالعجن باستخدام المضرب الكهربائي.

نضع الخليط داخل زجاجة نظيفة لها غطاء بلاستيك وغلقها ثم نقوم بعمل ثقب بالغطاء.

نضع مقلاة مناسبة على النار وندهنها بثلاث ملاعق من الزيت ونتركه يسخن.

نبدأ بإضافة البسكويت إلى الطاسة عن طريق قلب الزجاجة ووضع كمية من العجينة ثم الضغط عليها حتى تصبح مسطحة بالطاسة.

نتركها على النار الهادئة ونغطى الطاسة حتى الوصول للون الذهبي ثم نقلبها على الوجه الآخر لاكتساب نفس اللون.

نخرجها من الطاسة و نكرر الأمر حتى الانتهاء من كمية العجينة.

نرص قطع بسكويت الطاسة في طبق التقديم وتزين ثلث كمية البسكوت الطاسة بصوص الشكولاتة والثلث بصوص التوت والثلث الأخير بمربى البرتقال أو حسب الرغبة.

عمل بسكويت الطاسة بثلاث مكونات فقط

بسكويت الطاسة بمكونات سهله وبسيطة في البيت بطريقة سهله وبسيطة

مكونات عمل بسكويت الطاسة

كأس ونصف من الدقيق القمح.

¾ كأس سمنة زبدة.

½ كأس من السكر البودر.

خطوات تحضير بسكويت الطاسة