حضري كرياتين الغلابة...كريم النشا لفرد الشعر الخشن المجعد الهايش هيكون زي الحرير في أول 3 أيام

كريم النشا لفرد الشعر الخشن المجعد الهايش، دائماً السيدات يحلمن بشعر ناعم ومفروم وذات شكل جذاب، كما أنه تتوفر طرق كثيرة لفرد الشعر منها إما بالحرارة أو بالمواد الكيميائية والأفضل منهم هو اتباع المواد الطبيعية ومن أمثلة هذه المواد هو النشا الذي يعمل على فرد الشعر وجعله ذات بريق وتابعوا معنا لنتعرف على أفضل الطرق التي تتعبها معظم السيدات في فرد الشعر

كريم النشا لفرد الشعر الخشن المجعد الهايش

سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أكثر من طريقة لفرد الشعر الخشن المجعد نتيجة روعه عندك الاستخدام

وصفة النشا والعسل الأبيض لفرد الشعر الخشن

تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق الفعاله في فرد الشعرالخشن المجعد

مكونات وصفة النشا لفرد الشعر المجعد

سبع ملاعق من النشا.

خمس ملاعق من زيت الزيتون.

ست ملاعق عسل.

طريقة تحضير النشا والعسل لفرد الشعر

في وعاء كبير نقوم بوضع كمية النشا ثم الخمس ملاعق عسل ثم زيت الزيتون.

بعد ذلك نقوم بمزج جميع المكونات حتى يتكون خليط سهل الفرد.

نغسل شعرنا جيدا ونجففه ثم نقسمه إلى أجزاء بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على الشعر.

نتركه على الشعر حوالي ساعتين لكي يجف وبعدها نغسله بالماء جيدا.

للحصول على نتيجة جيدة في فرد الشعر الخشن المجعد قومي بتطبيق الوصفة مرة في الأسبوع.

وصفة النشا وزيت جوز الهند

ينصح باستخدام هذه الطريقة لفرد الشعر الخشن نتيجة روعة من أول استخدام

مكونات وصفة النشا لفرد الشعر المجعد

سبع ملاعق من النشا.

ست ملاعق من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير النشا للشعر المجعد

في بولة نضع فيها سبع ملاعق النشا ثم نضيف ست ملاعق زيت جوز الهند ونخلط المكونات جيداً.

بعد ذلك نفرد الوصفة على الشعر وبعد أن تمر ساعة نقوم بشطف الشعر.

للحصول على نتائج فعالة ومرضية نكرر الوصفة مرة في الأسبوع.

وصفة النشا وزيت اللوز لعلاج الشعر المتقصف

تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق الفعاله في فرد الشعر المجعد

مكونات النشا لعلاج الشعر الهايش

ثلاث ملاعق من النشا.

القليل من زيت اللوز.

ربع كوب ماء دافئ.

طريقة تحضير الشعر المجعد

نقوم بخلط النشا مع الماء وزيت اللوز.

نضع المزيج على الشعر كله لمدة ثلاثين دقيقة.

بعد ذلك نغسل الشعر بالشامبو والماء.

استخدمي الوصفة مرتين أسبوعياً لشعر صحي غير متقصف وناعم.

وصفة النشا والكركم للشعر الجاف

مكونات وصفة الكركم لفرد الشعر

أربع ملاعق من النشا.

ملعقة ونصف من الكركم.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير وصفة الكركم والنشا لفرد الشعر