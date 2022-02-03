حلوة قوى للفطار أو العشاء...بدون فرن ألذ فطيرة تركية محشية بعجينة هشه وخفيفة هتعجب أولادك جدا

فطيرة تركية محشية، فطائر تركية بدون فرن هي من أسهل طرق تقديم الفطائر ولا تحتاج إلى وقت أو مجهود وكذلك لا تحتاج إلى مكونات كثيرة كما تتميز بمذاقها اللذيذ والذي بعشقه الأطفال وهي من الوجبات المناسبة للإفطار أو العشاء كما يمكن عملها بأكثر من طريقة حسب الرغبة وسوف نوضح بعض الطرق التي يمكن من خلالها عمل الفطائر التركية بدون فرن.

فطيرة تركية محشية

تبحث الأمهات دائما على افضل الأكلات لعائلتها ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نقدم لكم تحضير ألذ الفطائر التركية.

طريقة عمل فطيرة تركية بدون فرن

كوبين من الدقيق الأبيض.

رشه ملح.

ملعقة من السكر.

كيس من الخميرة الفورية.

كمية من الجبن المشكلة المفضلة.

كوب ماء دافئ.

طريقة تحضير الفطيرة فطيرة تركية بدون فرن

نحضر وعاء ونضع فيه الدقيق مع الملح والسكر والخميرة ونخلطهم مع بعضهم.

نضيف الماء الدافئ بالتدريج مع عجن المكونات حتى نحصل على قوام متجانس لين.

نغطي العجين ونتركه لمدة ساعة حتى تتخمر.

بعد تخمر العجينة نقوم بتقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم.

نقوم بفرد قطع العجينة في شكل دائري ونضع بها كمية من الجبن المشكلة التي لدينا.

نقوم بلف قطعة العجينة حتى نغطي حشو ألجبنه ونكرر نفس الخطوة مع باقي كمية العجين.

نحضر مقلاة ونضعها على النار ونضع بها كمية من الزيت.

ننتظر حتى يقدح الزيت ونقوم بقلي الفطائر.

ننتظر حتى تتحمر ونرفعها على ورق مناديل حتى نتخلص من الزيت.

طريقة أخرى لعمل الفطائر التركي بدون زيت

سوف نقدم لكم طريقة تحضير فطائر تكية بدون زيت تابعونا.

المكونات المستخدمة لعمل الفطائر التركي بدون زيت

ثلاث أكواب من الدقيق.

عدد اثنين بيضة.

شريحة جبن.

شرائح من البيف بيكون.

كوب من اللبن.

كيس خميرة فورية.

بقدونس مفرومة.

ملعقة من الملح.

طريقة تحضير الفطائر التركي بدون زيت