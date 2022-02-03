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عمر شويل - جدة أقوى ماسك لتوحيد لون البشرة وتخفيف التصبغات والتجاعيد لأقل درجة ممكنة، نقدم لكم من خلال موضوعنا اليوم طريقة تحضير قناع القهوة لعلاج كافة عيوب البشرة، فهو يحارب التجاعيد حول العين الفم والجبهة ويوحد لون الوجه ويقضي على الشوائب والتصبغات. لتحضير هذا القناع سنستخدم القهوة الفورية فهي غنية بالكافيين الذي يحفز إنتاج الكولاجين بالبشرة، كذلك تفتح لون البشرة وتقضي على البقع الداكنة، سوف نحتاج أيضاً لتحضير هذا الماسك إلى الموز فهو غني بمضادات الأكسدة التي تؤخر ظهور التجاعيد، إضافة إلى بذور الكتان المعالج الطبيعي الأفضل لملء الخطوط الدقيقة وتجاعيد البشرة.

أقوى ماسك لشد البشرة وتوحيد لونها

المقادير اللازمة لصنع هذا القناع بكل سهولة والاستفادة من نتائجه المذهلة على بشرتك هي:

نصف موزة ناضجة. بذور الكتان. ملعقة صغيرة من القهوة الفورية. ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو ويمكنك تعويضه بفيتامين E.

نقشر نصف الموزة ونقوم بتقطيعها إلى شرائح صغيرة ونضعها في وعاء ثم نهرس شرائح الموز جيداً بالشوكة، حتى نحصل على مهروس الموز ومن جانب آخر نأخذ بذور الكتان ونضعها في المطحنة الكهربائية حتى تصبح بودرة، ثم نأخذ مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق بذور الكتان ونضفها إلى الموز المهروس، ونمزج قليلاً ثم نضف القهوة الفورية ونخلط بشكل جيد وبعد ذلك نقوم بإضافة زيت اللوز الحلو ونتابع الخلط قليلاً حتى تتجانس كافة العناصرمع بعضها جيداً.

احتفظي بهذا الخليط في برطمان زجاجي وتستطيعين حفظه في الثلاجة لمدة 7 أيام كاملة، وعند الاستخدام طبقي هذا الخليط على بشرة وجهك وعنقك بواسطة فرشاة نظيفة مع التركيز على التجاعيد حول العين والفم والجبين، ثم اتركي القناع على بشرتك لمدة 30 دقيقة بعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، ثم رشى بشرتك بماء الورد لغلق المسامات وبعد ذلك رطبي بشرتك بزيت اللوز أو بمرطبك اليومي، كرري إستخدام هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة أخرى لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد

نقوم بإزالة المحتوى الداخلي لقشور الموز فهي تكافح شيخوخة البشرة المبكرة وتزيل التجاعيد والخطوط الدقيقة، ثم ضعيها في وعاء مع إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الأرز المطحون وملعقة صغيرة من القهوة الفورية، ثم نجمع الخليط بملعقة صغيرة من الحليب السائل مع الخلط بشكل جيد ثم نضف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ونخلط مرة أخرى ثم طبقي هذا الخليط على بشرة وجهك حول عينيك وعنقك، ثم اتركيه على بشرتك لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء ثم رطبيها بمرطبك المفضل، يمكنك تكرار إستخدام هذا القناع 3 مرات في الأسبوع وسيكون لديك بشرة صافية مشرقة وأصغر سناً.