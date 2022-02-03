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عمر شويل - جدة من النهاردة ما فيش ريحة زفارة تأني ... طرق مختلفة للتخلص من زفاره الفراخ بمكونات في مطبخك والنتيجة فوق الخيال - ثقفني
طرق مختلفة للتخلص من زفاره الفراخ، التخلص من زفارة الفراخ هي أولى الأشياء التي تفكر بها النساء عند شراء الدجاج لكي تكون الفراخ نظيفة وذات رائحة نظيفة وتعد الفراخ هي أكثر اللحوم التي يستخدمها الشعب المصري وتدخل في كثير من الوصفات ولكي يكون الطعام شهي ولذيذ يجب أن تكون جميع المكونات تم غسلها وتنظيفها جيدًا وخاصة الفراخ.
طرق مختلفة للتخلص من زفاره الفراخ
- نقوم أولًا بغسل الفراخ بالماء عدة مرات.
- نحضر وعاء كبير و ملئه بالماء ونضع ملعقة من الملح الخشن وملعقتين من الدقيق.
- نقوم بوضع الفراخ و ندلكها جيدًا بالماء والملح والدقيق من الخارج ومن الداخل حتى يتغلغل الدقيق والملح في جميع أجزاء الفراخ.
- نقوم بنقع الفراخ في الماء والملح ونضع كوب من الخل لمدة نصف ساعة.
- بعد أن يمر الوقت نقوم بغسل الفراخ جيدًا بالماء مرة أخرى ثم نقوم بطهيها أو وضعها في أكياس من النايلون وحفظه في الفريزر.
الطريقة الثانية للتخلص من زفاره الفراخ
هناك بعض المكونات الأخرى التي تساعد في التخلص من زفاره الفراخ وهي:
- نحضر وعاء كبير ونضع فيه كمية الفراخ المراد تنظيفها.
- نقوم بوضع نصف كوب من عصير الليمون على الفراخ وملعقة من الملح ونصف كوب من عصير الطماطم.
- نقوم بدعك الفراخ جيدًا بجميع المكونات المضافة من الداخل والخارج.
- نترك الفراخ منقوعة في الخليط لمدة خمسة عشر دقيقة.
- بعد أن يمر الوقت نقوم بغسل الفراخ بالماء جيدًا للتخلص من آثار الخليط.
- نقوم بنقع الفراخ مرة أخرى في الماء وكوب من الزيت لمدة نصف ساعة.
- نقوم بإضافة كوب من الخل ونتركها منقوعة لمدة ساعة.
- بعد ذلك نغسلها بالماء والملح والدقيق جيدًا حتى تصبح خالية من أي روائح.
- نحضر حلة ونضع بها كمية من الماء ونضعها على النار و نقوم بسلق الفراخ و طهيها بالطريقة المرادة.
- وإذا لم يتم طهيها نقوم بتصفيتها تمامًا من الماء ونقسمها في أكياس النايلون حسب الرغبة وتخزينها في الفريزر حتى الوقت التي نستخدمها فيه.
- وتعد الطرق السابقة أفضل الوصفات التي تستخدمها السيدات للتخلص من رائحة زفارة الفراخ والتمتع بتناولها نظيفة وبطعم رائع.
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