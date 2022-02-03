من النهاردة ما فيش ريحة زفارة تأني ... طرق مختلفة للتخلص من زفاره الفراخ بمكونات في مطبخك والنتيجة فوق الخيال

طرق مختلفة للتخلص من زفاره الفراخ، التخلص من زفارة الفراخ هي أولى الأشياء التي تفكر بها النساء عند شراء الدجاج لكي تكون الفراخ نظيفة وذات رائحة نظيفة وتعد الفراخ هي أكثر اللحوم التي يستخدمها الشعب المصري وتدخل في كثير من الوصفات ولكي يكون الطعام شهي ولذيذ يجب أن تكون جميع المكونات تم غسلها وتنظيفها جيدًا وخاصة الفراخ.

طرق مختلفة للتخلص من زفاره الفراخ

نقوم أولًا بغسل الفراخ بالماء عدة مرات.

نحضر وعاء كبير و ملئه بالماء ونضع ملعقة من الملح الخشن وملعقتين من الدقيق.

نقوم بوضع الفراخ و ندلكها جيدًا بالماء والملح والدقيق من الخارج ومن الداخل حتى يتغلغل الدقيق والملح في جميع أجزاء الفراخ.

نقوم بنقع الفراخ في الماء والملح ونضع كوب من الخل لمدة نصف ساعة.

بعد أن يمر الوقت نقوم بغسل الفراخ جيدًا بالماء مرة أخرى ثم نقوم بطهيها أو وضعها في أكياس من النايلون وحفظه في الفريزر.

الطريقة الثانية للتخلص من زفاره الفراخ

هناك بعض المكونات الأخرى التي تساعد في التخلص من زفاره الفراخ وهي: