على الطريقة الاسكندرانية .. طريقة عمل الهريسة الاسكندراني السادة أو المكسرات بكوب سميد واحد فقط

طريقة عمل الهريسة الاسكندراني السادة أو المكسرات بكوب سميد واحد فقط نقدمها لكم من خلال موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال، حيث أن الهريسة من أخف وأشهر أنواع الحلويات المعروفة ولها الكثير من المحبين في الدول العربية، ولها محلات مخصصة لبيعها لتحضيرها بطريقة مميزة ولذيذة ولكن من خلال موضوعنا اليوم نوفر لكم طريقة عمل الهريسة بأسهل طريقة وألذ مذاق.

مكونات الهريسة المنزلية

فيما يلي نلاحظ أن مكونات الهريسة ليست متعددة بل قليلة وشائعة مثل:

سكر ناعم: اثنان كوب كاملين.

سميد نوع خشن: واحد كوب كامل.

دقيق نظيف: اثنان ملعقة حجم كبير.

لبن حليب: اثنان كوب كاملين.

سمن بدرجة حرارة المطبخ: اثنان ملعقة حجم كبير.

بيكنج بودر: واحد ملعقة حجم كبير.

للتزيين: كمية من الفستق المطحون.

شربات الهريسة

سكر خشن: أربع أكواب كاملة.

ماء: اثنان كوب.

عصير ليمون: واحد ملعقة حجم كبير.

طريقة عمل الهريسة في المنزل

يتم اتباع خطوات الهريسة القادمة لضمان الوصول إلى نفس القوام والمذاق الذي يقدم في أشهر محلات الحلويات وهي كالاتي: