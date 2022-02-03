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عمر شويل - جدة على الطريقة الاسكندرانية .. طريقة عمل الهريسة الاسكندراني السادة أو المكسرات بكوب سميد واحد فقط - ثقفني
طريقة عمل الهريسة الاسكندراني السادة أو المكسرات بكوب سميد واحد فقط نقدمها لكم من خلال موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال، حيث أن الهريسة من أخف وأشهر أنواع الحلويات المعروفة ولها الكثير من المحبين في الدول العربية، ولها محلات مخصصة لبيعها لتحضيرها بطريقة مميزة ولذيذة ولكن من خلال موضوعنا اليوم نوفر لكم طريقة عمل الهريسة بأسهل طريقة وألذ مذاق.
مكونات الهريسة المنزلية
فيما يلي نلاحظ أن مكونات الهريسة ليست متعددة بل قليلة وشائعة مثل:
- سكر ناعم: اثنان كوب كاملين.
- سميد نوع خشن: واحد كوب كامل.
- دقيق نظيف: اثنان ملعقة حجم كبير.
- لبن حليب: اثنان كوب كاملين.
- سمن بدرجة حرارة المطبخ: اثنان ملعقة حجم كبير.
- بيكنج بودر: واحد ملعقة حجم كبير.
- للتزيين: كمية من الفستق المطحون.
شربات الهريسة
- سكر خشن: أربع أكواب كاملة.
- ماء: اثنان كوب.
- عصير ليمون: واحد ملعقة حجم كبير.
طريقة عمل الهريسة في المنزل
يتم اتباع خطوات الهريسة القادمة لضمان الوصول إلى نفس القوام والمذاق الذي يقدم في أشهر محلات الحلويات وهي كالاتي:
- حضري صينية الفرن في البداية لوضع السمن بها في القاعدة وضعي الصينية على جنب.
- ضعي بعد ذلك إناء عميق على النار مضاف له السكر حتى يصبح بني قليلًا قبل إضافة كمية السمن المتبقية.
- حركي السكر مع السمن بعض الوقت قبل صب كمية الحليب تدريجيًا أثناء ذلك سيتم تكتل السكر يجب تقليل درجة حرارة النار واستمرار الحركة.
- ومن ثم قومي بنقل الإناء بعيدًا عن النار وضعيه على جنب.
- وفي إناء آخر على النار ضعي ملعقتي الدقيق مع كمية السميد والبيكنج بودر واستمري في التحريك والخفق.
- ومن ثم صب محتويات الإناء الآخر على ذلك المزيج واستمري في التحريك حتى تتأكدي من أن كافة المكونات ممتزجة جيدًا.
- وبعد ذلك يتم صب جميع المكونات في صينية الفرن المعدة مسبقًا والتزيين بالفستق.
- ويتم نقل صينية الهريسة إلى فرن مجهز على حرارة 180 حتى تنضج، وكما أوضحنا من الممكن أن تقدم الهريسة سادة أو يتم تزيينها بالمكسرات أو الكريم شانتيه ولكن يفضلها الكثيرين سادة.
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