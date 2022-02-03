أحلى من الكيك وألذ من البسبوسة وهتعمليها كل يوم كيكة البسبوسة في المنزل

نذهب كثيرا إلى المقاهي لتناول كيكة البسبوسة مع المشروبات الساخنة، حيث تمتاز كيكة البسبوسة بالطعم الرائع،. تتكون من مكونات سهلة وبسيطة، فيمكن إعداد كية البسبوسة في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، حيث تعطى كيكة البسبوسة الطاقة اللازمة لاحتوائها على عدد كبيرمن السعرات الحرارية، وتتكون من دقيق السميد التي يعطى الإحساس بالشبع، وتحتوي على البيض والحليب مصدر البروتين، كما يمكن إعطائها للأطفال كوجبة، وتجد عدد كبير من الأمهات تبحث عن طريقة إعدادها في المنزل بالطريقة الصحيحة.

مكونات كيكة البسبوسة

نصف كيلو من دقيق السميد.

واحد كوب من اللبن.

1 كوب من السكر.

كوب إلا ربع من الزيت

نصف كوب من جوز الهند المبشور ناعم.

أربع بيضات.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من جوز الهند

ربع ملعقة من الفانيليا.

كوبان من الشربات.

طريقة إعداد كيكة البسبوسة

لكل شيف طريقة مختلفة في إعداد كيكة البسبوسة، فهي من الوصفات السهلة وعند اتباع الخطوات سوف تحصلين علي كيكة بسبوسة ناجحة:

أولا نقوم بإخراج مكونات الكيكة من الثلاجة لمدة كافية خاصا البيض.

ثانيا نقوم باستخدام المضرب الكهربائي أو الخلاط الكهربائي نقوم بوضع السكر مع اللبن والزيت ونخفق جيدا.

ثالثا نقوم بإضافة البيض بالتدريج مع إضافة الفانيليا.

رابعا نقوم بوضع البيكنج بودر على السميد وجوز الهند المبشور ويخلط جيدا.

خامسا نقوم بوضع الخليط السائل على السميد ويخلط جيدا.

نقوم بوضع ورقة زبدة في صينية الخبز أو دهن الصينية بالزبدة وترش بالدقيق حتى لا تلتصق بها الكيكة.

نقوم بتشغيل الفرن لمدة ربع ساعة علي درجة حرارة 180 درجة.

بعد تسخين الفرن نقوم بوضع الكيكة علي الشبكة الموجودة في الفرن وتترك حتى تمام التسوية.

اختبار التسوية بعد نصف ساعة نقوم بوضع عصابة الشيش طاووق إذا كانت حافة تترك الكيكة خمس دقائق أخرى وتغلق النار وتترك في الفرن حتى يبرد.

بعد إخراجها نقوم بوضع الشربات الساخن عليها.

تقدم دافئة.

مكونات الشربات

واحد كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

فانيليا سائلة.

عصير نصف ليمونه.

طريقة إعداد الشربات