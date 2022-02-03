تعرفي علي طريقة تحضير الطحينة بالسمسم خطوة بخطوة في المنزل

طريقة عمل الطحينة بالسمسم، تختلف من سيدة لأخرى لكن المكونات واحدة وتستخدم الطحينة في إعداد الكثير من أنواع السلطات التي تقدم مع مشاوي اللحوم والدجاج والأسماك.. وغيرها من الأكلات المختلفة، ولاسيما أنه يمكن تقديمها خام كما هي وتعطي مذاق رائع للأصناف المختلفة، فضلا عن طعمها المميز إلا أنها تتميز بفوائد كثيرة مثل تأخير ظهور التجاعيد وترطيب البشرة، كذلك تحتوي حبوب السمسم على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يعتبر أساس بناء الأجسام، ويمكنكم الاطلاع على أفضل طريقة تحضير الطحينة بالسمسم بكل سهولة وخطوة بخطوة في المنزل عبر موقعنا.

مقادير تحضير الطحينة بالسمسم

تشتمل مقادير تحضير الطحينة بالسمسم على عدد الأفراد التي ستعد لهم الطحينة أو الكمية المرغوب تحضيرها كما يلي

كوب ونصف زيت زيتون.

ثلث كوب دقيق متعدد الأغراض.

كوبين من السمسم الأبيض.

ملعقة ملح صغيرة.

طريقة تحضير الطحينة بالسمسم