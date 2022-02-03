نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة تحضير الطحينة بالسمسم خطوة بخطوة في المنزل في المقال التالي
طريقة عمل الطحينة بالسمسم، تختلف من سيدة لأخرى لكن المكونات واحدة وتستخدم الطحينة في إعداد الكثير من أنواع السلطات التي تقدم مع مشاوي اللحوم والدجاج والأسماك.. وغيرها من الأكلات المختلفة، ولاسيما أنه يمكن تقديمها خام كما هي وتعطي مذاق رائع للأصناف المختلفة، فضلا عن طعمها المميز إلا أنها تتميز بفوائد كثيرة مثل تأخير ظهور التجاعيد وترطيب البشرة، كذلك تحتوي حبوب السمسم على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يعتبر أساس بناء الأجسام، ويمكنكم الاطلاع على أفضل طريقة تحضير الطحينة بالسمسم بكل سهولة وخطوة بخطوة في المنزل عبر موقعنا.
مقادير تحضير الطحينة بالسمسم
تشتمل مقادير تحضير الطحينة بالسمسم على عدد الأفراد التي ستعد لهم الطحينة أو الكمية المرغوب تحضيرها كما يلي
- كوب ونصف زيت زيتون.
- ثلث كوب دقيق متعدد الأغراض.
- كوبين من السمسم الأبيض.
- ملعقة ملح صغيرة.
طريقة تحضير الطحينة بالسمسم
- نحضر مصفاة بطبق ونغسل بها السمسم الأبيض جيدا للتخلص من الأتربة والشوائب.
- ثم نحضر مقلاة نوع تيفال أو جرانيت ونسخنه جيدا، ثم نهدئ النار ونضع السمسم ونستمر بالتقليب حتى يجف من المياه و يتحمص دون تغير لونه أو يصبح مصفر قليلا.
- نحضر محضرة الطعام ونطحن بها السمسم جيدا ليصبح ناعم جدا.
- عقب ذلك نضيف الدقيق ونطحنهم معا، ثم نضيف الزيت بالملعقة كلما تختفي نضيف الأخرى وهكذا.
- كما يمكن استبدال زيت الزيتون باي نوع زيت فاخر إلا أنه بزيت الزيتون يعطي نتيجة وقيمة غذائية أفضل للطحينة.
- أضيف الملح بالتدريج ويستمر الخفق للخليج بمحضرة الطعام حتى يصبح الخليط متماسك تماما ومثل الجاهز بالضبط.
- نحتفظ بالطحينة الاقتصادية لوقت يزيد عن ستة شهور وأكثر وفقا لطريقة الحفظ، حيث نحتفظ بها في علبة أو برطمان زجاجي محكم الغلق في الثلاجة.
- تأخذ منه الكمية المطلوبة لإعداد أنواع السلطات المختلف ويتم إعادته بنفس الطريقة الي الثلاجة.
- كما أنه نلاحظ أن بعض طرق الطحينة لا تعطي نتائج الجاهزة ويكون قوامها ظاهر به الزيت قليلا، لكنها عيب تحضير وليس خطأ في المقادير ويتم خفق المكونات مدة أطول تصل إلى نصف ساعة أو لحين الحصول على قوام الجاهزة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ