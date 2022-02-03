مش لاقية كلامه أقوله عليه...احلي وأسهل طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي دايب وناعم جداً وهقولك على سر القرمشه الرهيب

طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي، لاستخدامه في الإفطار وللأطفال في المدارس والنادي، وكوجبة سريعة بين الوجبات الرئيسية عند الشعور بالجوع، وهو بديل رائع للمسليات الغير صحية بالنسبة للكبار والأطفال، ونوع حلوى سريع ويمكن تقديمه بجوار المشروبات الساخنة للضيوف، يمكن أيضا طحنه واستخدامه مع الزبادي للرضع، أو استخدامه مطحون في عمل حلويات مختلفة مثل الشيز كيك أو الليزي كيك.

طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي

سوف نقدم لكم أكثر من طريقة لعمل بسكويت الشاي بمكونات سهله وبطريقة تحضير بسيطة

مقادير عمل بسكويت الشاي

٣ أكواب من الدقيق المتعدد الاستخدامات.

واحد كوب من السكر.

اثنين باكو من الفانيليا.

واحد كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

عدد واحد بيضة كبيرة.

واحد ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه صغيرة من ملح الطعام.

طريقة تحضير بسكويت الشاي

نحضر وعاء عميق.

نضع في الوعاء البيض ثم الفانيليا، السكر.

يضرب البيض مع الفانيليا والسكر ضربا شديدا، حتى يتضاعف حجم البيض.

نضع اللبن ورشة الملح ثم نستمر في الضرب.

في وعاء آخر نخلط الدقيق والبيكنج بودر.

ثم نضع الدقيق على الخليط السابق بالتدريج مع استمرار الضرب.

نستمر في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نحضر صينية خبز مناسبة، ثم نقوم بفرش ورق زبدة في الصينية.

تفرد العجينة في الصينية.

تقطع بقطاعات البسكويت.

تدخل الصينية الفرن، ونتركها إلى تمام النضج.

نترك البسكويت ليبرد تماما، ولا يتم تقديمه إلا بعد ذلك.

طريقة عمل بسكويت الشاي بعصير البرتقال

طريقة جديدة لعمل بسكويت الشاي بالبرتقال

مقادير تحضير بسكويت الشاي

كوبين من الدقيق متعدد الاستخدامات.

نصف كوب سكر.

ونصف كوب زيت.

نصف كوب برتقال معصور.

باكو من بودرة البيكنج بودر.

طريقة تحضير بسكويت الشاي بالبرتقال